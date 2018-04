nek, Právo

„Už deset let jsem si nezahrál. Jsem vlastně začátečník,“ řekl nedávno v Paříži s typickým širokým úsměvem při přebírání filmové ceny Lumières. Naposledy se na stříbrném plátně objevil v roce 2009 ve snímku Muž a jeho pes, kde Bébel – jak se Belmondovi ve Francii familiárně přezdívá – ztělesnil roli starého osamělého muže.

Bylo to sedm let poté, co herce na Korsice stihla vážná mozková příhoda. Týden ležel v pařížské nemocnici v kritickém stavu a dva roky mu pak trvalo, než začal opět mluvit. Za tehdejší „znovuzrození“ vděčí svému bojovému duchu, jak přiznal časopisu Madame Figaro. „Vůle dělá mnohé věci možnými. Nejen v kinematografii,“ dodal Belmondo.

S Bardotovou „to neklaplo“

Za svou kariéru stihl natočit bezmála stovku filmů a zahrát desítky divadelních rolí. Netajil se přitom obdivem ke krásným ženám, samozřejmě včetně hereček. Před kamerou se dvořil Claudii Cardinalové, Gině Lollobrigidě, Brigitte Bardotové či Jeanne Moreauové, líbal je a objímal. Říkalo se, že byl i v soukromí milencem všech svých hereckých partnerek.

To prý ale – jak sám ujišťuje – nikdy nebyla pravda. Až na jednu jasnou výjimku: švýcarskou herečku a „hyperdynamickou tygřici“ Ursulu Andressovou, s níž hrál ve filmu Muž z Hongkongu a měl s ní později sedmiletý „velmi intenzivní“ vztah.

K hereckým kolegyním, které dvoření šarmantního Bébela odolaly, patří Brigitte Bardotová, sexsymbol 50. a 60. let minulého století. Při natáčení filmu La Vérité (Pravda) v roce 1960 se jí několikrát dotýkal poprsí.

„Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát – ale nikdy to neklaplo,“ přiznal na rovinu v jednom televizním pořadu Belmondo, jenž má za sebou dvě manželství a z nich celkem čtyři potomky. Zato režiséři po ležérním, mužném a odvážném herci se šibalským úsměvem a s přiléhavými džínami a košilí vždy rádi sáhli.

Zvládal vše sám, bez kaskadérů

S Alainem Delonem patřil k typům, které se dokážou vměstnat do rolí v nejrůznějších žánrech. Velkým bonusem pro Belmonda byly i jeho skvělá fyzická kondice a odvaha podstoupit i nebezpečné scény, takže si v řadě snímků vystačil bez dvojníka z řad profesionálních kaskadérů. V rozhovorech rád vzpomíná, jak v 15 letech šplhal po střechách nebo jak „odcházel“ z bytu svých rodičů skrz balkón v pátém patře.

O blížícím se velkém návratu Bébela před kameru se dlouho spekulovalo a herec sám jej ještě donedávna popíral. Nyní je to hotová věc, hodina odchodu do filmového důchodu tak ještě neudeřila. Nic na tom nemění ani fakt, že se natáčení posunulo z ledna na srpen. Zbývá prý dořešit některé podrobnosti kontraktu a scénáře.

V komediálním snímku režiséra Fabiena Ontenientea Le coup de chapeau (Smekám) si Belmondo zahraje hlavní roli. „Role se mi líbí. Myslím, že to zvládnu,“ ujišťuje herec, který se prý ve své umělecké kariéře nehonil za oceněními. „Ne. To nebylo nikdy nic pro mne. Ale víte, s postupujícím věkem… Člověka to potěší,“ svěřil se televizi BFM.