Jaroslav Špulák, Právo

V lednu 2017 se ale tehdejší sestava rozešla a v Circusu Problem zůstali jen jeho spoluzakladatel Jiří Čevela a Bohdan Skibinsky. Zatímco jejich bývalí kolegové založili kapelu Circus Brothers s repertoárem velmi podobným, oni k sobě sehnali nové muzikanty. Prvním plodem tvorby v nové éře je minialbum Scandal, které vyšlo loni na konci roku. Jeho křest proběhl v prosinci v pražském klubu Futurum.

„Na rozchodu se zbylými členy loni v lednu bylo pozitivní to, že se vytratily všechny problémy, jež mezi námi dlouho byly. Pozitivní bylo i to, že k nám přišli skvělí muzikanti a výborní lidé, kteří kapelu posunuli o pořádný kus dál. Všichni táhneme za jeden provaz a jdeme stejným směrem. To v předešlé sestavě nebylo,“ rozpovídal se pro Právo akordeonista a zpěvák Čevela.

Delší dobu trvající profesní i lidské tahanice mezi muzikanty byly čím dál nepříjemnější, a tak když se Čevela dozvěděl, že má být v sestavě vyměněn, rozhodl se jednat. Ponechal si název a začal hledat nové hudebníky. I přesto, že bylo připravené nové album.

„Za mými zády bylo tajně rozhodnuto, že budu vyhozen, a o značku jsem měl přijít. Název byl registrovaný na mé jméno. Album vyšlo a v Lucerna Music Baru v Praze byl v říjnu i křest. Nakonec bylo staženo z distribuce a je neprodejné. Kapelu jsem budoval a vkládal do ní finance. Nenechal jsem se zákeřně o všechno připravit. Všem jsem nabídl i to, že spolu můžeme hrát dál, ale pouze pokud s námi nebudou lidé, kteří kapelu táhli k jinému žánru, zcela jinému charakteru a vlastně i k jejímu konci, tedy bubeník a manažer,“ vysvětlil Právu okolnosti rozchodu staré sestavy Čevela.

„Ocitl jsem se ve fázi, kdy už nebylo co zachraňovat. Najednou to byl mrtvý projekt, ve kterém jen vznikaly skladby, jež měly úplně jiný rukopis než ty, jimiž jsme se do té doby prezentovali,“ dodal.

Circus Problem prochází od roku 2012 hudebním vývojem. Je pozvolný, ale s odstupem času patrný. „Chceme, abychom byli rozpoznatelní, to je základ. Jakmile zazní nějaká naše skladba, kterou ještě přítomný a hudby znalý divák neslyšel, měl by si říct, že to je Circus Problem. Přibližujeme se k tomu, a i proto se snažíme znít na studiových nahrávkách tak, jak nás lidé znají z koncertů,“ vysvětluje Čevela.

Houslista Erik Kadlíček dodal: „Snažíme se vyhýbat věcem, které jsou prvoplánové, kýčovité a laciné. Nechceme být za každou cenu šoumeni, naším cílem je bavit lidi hudbou a nabízet jim vkus, instrumentální kvalitu a výpovědní hodnotu v textech.“ Podle něho spočívá síla nynější sestavy v tom, že dokáže na koncertech během krátké chvíle dostat diváky do varu.

V tvorbě kapelu nadále nejvíce ovlivňuje balkánská hudba. Vzniklo to při cestě Jiřího Čevely po některých východně položených jihoevropských zemích, kde vlivy, které se v budoucnu staly základními stavebními pilíři jeho kapely, vnímal a pečlivě odposlouchával.

„Mým cílem bylo nechat se inspirovat, vložit do toho vlastní autorský přínos a nabídnout to publiku jinde než na Balkáně,“ přiznal.

„Nikdy jsem neměl pocit, že bych do toho měl vkládat i něco českého či moravského. V životě jsem nic takového nehrál, pro mě je přirozené tvořit tak, jak se mi to líbí,“ dodal. „Přitom se v naší hudbě nacházejí i jiné vlivy. Skladby totiž vznikají tak, že Jirka přinese nápad a my se pak podílíme na aranžích. Písně jsou jeho, ale když v nich hraju sólo na housle, zahraju ho třeba v romském nebo slovenském stylu. V písničkách se tak střídá více barev,“ vysvětlil Kadlíček.

Kapela nyní koncertuje, chystá se na letní festivaly a postupně skládá nové písničky. „Chceme, aby lidi přijali fakt, že jsme stále tady, že jsme nezanikli a že jsme v dobré formě,“ uzavřel Čevela.