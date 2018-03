rh, Právo

Co pro vás obecně znamenají ceny?

Beru je jako důkaz, že jsem se ve své umělecké práci dostal do kategorie, o které jsem v životě ani nesnil. A jako ocenění práce, kterou na roli odvádím.

Cenu jste získal za roli v Jihočeském divadle. Má to pro vás význam?

České Budějovice byly mým prvním angažmá, v němž jsem začínal operní kariéru, takže mi daly do života asi nejvíc. Poznal jsem tam spoustu skvělých kolegů a režisérů, s nimiž jsem nastudoval desítky rolí. Na zkušenostech ze svého budějovického angažmá jsem stavěl a stavím ve všech svých dalších angažmá a působení na operní scéně.

Role Giorgia Germonta není rozsahem velká. Čím je pro vás zajímavá?

Není to sice role velká, ale svým významem pro celek inscenace důležitá. Je to právě Germont, který zasahuje do vztahové situace takřka všech hlavních postav. Cítím v ní odpovědnost a cit otce, což není snadné na tak malé ploše přesvědčivě zahrát.

Zvláště když jsem tuto roli poprvé zpíval někdy v třiatřiceti letech, kdy jsem ještě nemohl postihnout všechny odstíny postavy. Ale vracel jsem se k ní v několika dalších nastudováních a rozumím si s ní čím dál víc.

Kdybyste si mohl vybrat ze svých postav, za kterou roli byste Cenu Thálie rád dostal?

Určitě za Figara v Lazebníku sevillském v ostravské inscenaci, což byla velmi náročná práce. Ale samozřejmě si nechci a nemohu vymýšlet, za co bych ocenění chtěl nebo nechtěl dostat. Mám z té ceny velkou radost.

Co vás na jevišti čeká po Cenách Thálie?

Pro změnu opět Giorgio Germont v La traviatě, tentokrát v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Zkoušet začínáme hned v pondělí.