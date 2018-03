Stanislav Dvořák, Novinky

„Je to program, který nám dal zabrat snad nejvíc za celou historii Colours. Byli jsme zvyklí znát hlavní hvězdy během ledna, letos ale byla jednání dlouhá,“ uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Přijede přes 70 zahraničních kapel, mnohé budou v ČR poprvé.“

Skupina N.E.R.D. přiváží výbušnou směs hip hopu, funky, rocku a elektroniky. Vznikla v roce 1999 a je proslulá i politickými poselstvími. „Tohle není hudba, tohle je hnutí,“ tvrdí Williams.

Příznivce taneční scény asi naláká Kygo, norský DJ a producent, známý díky skladbám Firestone či Stole the Show.

Velcí showmani Nathaniel Rateliff and The Night Sweats vezou z USA divoké rhytm and blues, gospel a rock. Britský soul reprezentuje Jacob Banks, majitel drsného hlasu a milovník old-schoolu.

Joss Stoneová

FOTO: Arts Marketing

Festival Colours proslul i kvalitní nabídkou africké hudby a ani letos nezklame. Fantastická zpěvačka a držitelka Grammy Dobet Gnahoré z Pobřeží slonoviny přiveze novou desku, zaujme i senegalský hitmaker Cheikh Lo se směsí funky, mbalaxu, konžské rumby a kubánské hudby. Přijede také akustické Trio Da Kali, které natočilo oceňované album s Kronos Kvartetem, a nechybí slavná malijská zpěvačka Oumou Sangaréová.

Dále přijedou London Grammar, Grace Jones, Ziggy Marley, Kaleo, Future Islands či Calexico a Gusgus.

Na konferenci Melting Pot vystoupí 150 řečníků z 25 zemí, třeba mírová aktivistka Scilla Elworthyová, propagátor celostní medicíny Ruediger Dahlke nebo Amit Goswámí, který propojující teoretickou fyziku s filozofií.