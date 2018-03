Lucie Zelinková, Právo

Medvědín je maličké, od zbytku světa odtržené a nehostinné městečko, ve kterém vládnou téměř celoroční zima a tma, nedaří se v něm téměř ničemu, s výjimkou hokejového týmu, pro který město žije. Na povrchu bodří lidé se srdcem bijícím pro sport jsou však pod tvrdou krustou často plní předsudků a nepochopení, navzdory tomu, že problém v duši či trauma si nese a pěstuje každý z nich. Mají mnohdy převrácené hodnoty a kvůli milovanému hokeji mezi nimi padají běžná společenská i mezilidská pravidla, často i práva.

Backman román otevírá poměrně rozvleklou částí, v níž se záměrně dlouze věnuje tématu hokeje. Hokej je pro Medvědín alfou a omegou, mladí hokejisté jsou těmi nejdůležitějšími a úspěch týmu stojí před osobním štěstím všech.

Neštěstí Backmanových postav je podobně jako v románu Muž jménem Ove dobře skryto, světu utajeno. Každý něčím trpí, ale bojí se, že pravda by mu uškodila, ba ho mohla i zničit, což si někteří z hrdinů i zažijí.

Mladá dívka prožije znásilnění, obyvatelé Medvědína však vidí omezeně a skrze prsty především její chyby a nerozvážné rozhodnutí. Sportovec z hokejového týmu ví, že přiznat homosexuální orientaci bude jeho konec, a rodič, který ztratí dítě, zase ví, že svět už nikdy nebude v pořádku, že rány se rodičům zemřelých dětí nehojí. Vyhozený trenér nevidí konec svého jediného smyslu života, ale hlavně prosperitu týmu.

Backman ukazuje maloměstskou malost a nešvary, které uzavřená a od světa odloučená společnost společně s těžkým životem prožívá, přitom však své postavy nesoudí. Celý příběh předestírá velmi komplexně, věnuje se stejnou měrou vícero postavám a žádnou o pozornost neošidí.

Medvědín v mnohém připomíná autorovu první knihu Muž jménem Ove, a to hlubší analýzou citů a pocitů postav, a především svým ponorem do smutku, v němž se celý román nostalgicky utápí. Není to však v žádném případě na škodu.

Fredrik Backman: Medvědín

Host, 499 stran, 349 Kč

Celkové hodnocení 85 %