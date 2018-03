Vladimír Říha, Právo

Francouzský šansoniér sice divákům v Kongresovém centru v podstatě zopakoval koncert z roku 2016, ale to vůbec nevadilo. Třiadevadesátiletý umělec má stále velké charisma a je schopen utáhnout téměř dvouhodinové vystoupení bez přestávky. Sice občas usedl do křesla, ale to dělají i mladší.

Jednu změnu nicméně páteční koncert ve srovnání s tím před dvěma lety přinesl. Aznavour v něm zůstal jen u francouzštiny (minule převážila angličtina), a tak zřejmě většina posluchačů jeho delším moderátorským promluvám nerozuměla.

Charles Aznavour v Praze.

FOTO: Petr Horník, Právo

Písniček zaznělo kolem dvaceti, od úvodní Les Emigrants po závěrečnou Emmenez moi. Zpěváka doprovázela šestičlenná kapela a mezi dvěma sboristkami byla i Aznavourova dcera Katia, se kterou zapěl svižný duet Je Voyage. Z nejstarších známých zpěvákových hitů došlo na skladby Ave Maria, Hier Encore či La Bohème, po které publikum z prvních řad zápasilo o odhozený kapesníček.

Charles Aznavour diovákynezklamal.

FOTO: Petr Horník, Právo

Po skončení programu převzal Aznavour desítky kytic od nadšených diváků, nicméně přídavky se nekonaly.

Šansoniérovo loučení s Prahou bylo lidsky i umělecky důstojné a na úrovni.