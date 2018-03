RECENZE: Faust v Národním je výpravná mefistofelská road movie

Uvádí-li pražské Národní divadlo (ND) Fausta, je to vždy událost. Zvláště, když zároveň vzniká nový překlad a inscenace je generačním manifestem. To je případ Fausta, jehož na scéně Stavovského divadla se souborem Činohry ND nastudoval režisér Jan Frič.