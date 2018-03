Přes půl století se zpěvačka pohybuje v oblasti soulu, jazzu a blues. Zkušenosti sbírala už v gospelovém sboru, který doprovázel Elvise Presleyho. Jejím prvním hitem se stala píseň Don’t Make Me Over, kterou napsali Burt Bacharach and Hal David. Ke známým patří také Say a Little Prayer, Walk on By a Heartbreaker, která pochází z autorské dílny skupiny Bee Gees. Hit That’s What Friends Are For (Keep Smiling) zpívala společně s Eltonem Johnem, Steviem Wonderem a Gladys Knightovou.

Duety nazpívala třeba i s Glorií Estefan, Plácidem Domingem, Frankem Sinatrou či B. B. Kingem. S Whitney Houstonovou absolvovala společné turné Soul Divas. Spolupracovala i s dnešními mladými umělci, jako jsou CeeLo Green, Ne-Yo, Jamie Foxx a Rihanna.

„Koncert je součástí evropského turné, na němž Dionne Warwicková vystoupí v Curychu, Londýně nebo u nás v Praze,“ uvedl Patrik Jedlička, ředitel pořádající agentury Brothers Music Agency. Zpěvačka v Praze zazpívá se svojí doprovodnou skupinou, se synem, hudebníkem Davidem Elliottem a vnučkou, zpěvačkou Cheyenne Elliott.

Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.