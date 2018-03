Bobby McFerrin je mistr improvizace a o to právě v letošním projektu jde. Zpěváci nebo celé soubory musí prokázat nejen schopnost si něco připravit, ale i živě reagovat. S McFerrinem na koncertech vystoupí také Joey Blake a Dave Worm. Všichni jsou zakládajícími členy proslulé vokální kapely Voicestra.



Ke trojici by se měl najít ještě 12členný vokální soubor. Může jít o soubor ve složení tří barytonů, tří tenorů, tří altů a tří sopránů, ale i menší soubor, který pro tuto příležitost doplněním hlasů vznikne, nebo také část existujícího sboru. Co je nezbytně nutné, je otevřenost všem hudebním stylům a schopnost na místě improvizovat. Zájemci se mohou hlásit na email info@truemusic.cz.



Projekt Circlesongs je inspirován deskou Bobbyho McFerrina z roku 1997. Dvanáct zpěváků tam zpívalo tajemné slabiky smíšené s exotickými zvuky. Koncerty budou také založeny na polyfonních improvizovaných sborových skladbách a připojit se mohou i diváci.



”Lidé od počátku zpívali ve skupinách, z radosti i ve smutku, pro zábavu i krácení času,“ říká Bobby McFerrin. „Vždycky jsem cítil, že zpěv beze slov dělá z jedné písně tisíc skladeb, protože dovoluje lidem vnášet do ní vlastní příběhy,“ vysvětluje.



Pražský koncert je už úplně vyprodán, desetinásobného držitele ceny Grammy ještě můžete vidět 10. května v Ostravě. Předprodej v síti Ticketpro.