Danny Boyle, který se může pochlubit trháky Trainspotting, Mělký hrob, Steve Jobs nebo Milionář z chatrče, je podle Variety favoritem, i když žádná smlouva podepsána není. Režisér byl v hledáčku producentů už dříve, když se točily filmy Skyfall a Spectre. MGM oficiálně nic nekomentuje.

Daniel Craig ve filmu Spectre

FOTO: Forum Film CZ

Dříve se spekulovalo, že režírovat bude Yann Demange, který ale odpadl, protože není moc slavný. Tanečky proběhly i kolem Dennise Villeneuva, jenž je slavný dost, třeba díky filmům Arrival a Blade Runner 2049. Ten ale chystá monstrózní sci-fi projekt Duna a nemá čas. Zájem nemá ani Christopher Nolan.

Nová bondovka by měla jít do kin v listopadu 2019. Herec Daniel Craig se jednu dobu tvářil, že už je „přebondováno“ a role ho nezajímá, ale zvonivé mince ho zjevně přesvědčily, aby se vrátil. Už několik let se spekuluje, že by Jamese Bonda mohla hrát žena nebo černoch, aby byly splněny požadavky politické korektnosti. Zatím se společnost MGM brání, ale otázka je, jak dlouho vydrží.