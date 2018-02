V úterý to na svém prvním českém koncertu v pražské O2 areně deklarovala osobně. Byť také uvedla, že je nachlazená, jen ve dvou či třech skladbách byl její hlas na první poslech trochu tenčí. Jinak zazpívala s přehledem a lehkostí všechny party, kterými její pro koncert vybrané písně disponují, a v mnoha chvílích dostala svým přednesem řadu diváků v hale bezmála do stavu blaženého vytržení.

Patří totiž mezi klasické typy zpěvaček, tedy ty, které svou profesi ovládají naprosto dokonale a nadto dostaly do vínku nádhernou barvu hlasu. K tomu všemu z jejího pobytu na pódiu čišela nezkrotná radost z každého tónu a současně dost profesního sebevědomí korunujícího viditelný fakt, že ke své práci chová hlubokou pokoru.

Emeli Sandé v Praze.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Po úvodní Hurts z jejího druhého alba nabídla skladbu Free, jež patří do repertoáru skupiny Rudimental a v níž ona hostuje. Asi v polovině koncertu se velmi osobitě ujala písničky Piece of My Heart, kterou jako první nazpívala v roce 1967 americká zpěvačka Emma Franklinová a později ji proslavila i její kolegyně Janis Joplinová.

V sérii písní z obou alb Emeli Sandé zazněly i coververze skladeb od Frankieho Valliho, Labrintha a Naughtyho Boye, pokaždé velmi originálně pojaté.

Emeli Sandé si vystoupení užívala.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na pódiu se zpěvačka obklopila osmičlennou kapelou, jejíž součástí byla tříhlavá dechová sekce, a hlasově dokonalým vokálním tandemem. Každý z hudebníků a zpěváků bravurně ovládal svou práci, každý účelně pracoval s dynamikou skladeb a všichni ctili výsadní pozici Emeli Sandé.

Koncert plynul utěšeně bez toho, že by mu takříkajíc spadl řemen. Přitom pokud jde o skladby samotné, nejsou to chytlavky, které posluchače osloví na první poslech. Vytvářejí spíše emoce a atmosféru, přičemž to, co z nich dělá silné kompozice, je dokonalý přednes.

Koncert Emeli Sandé měl atmosféru.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

I proto byl pražský koncert Emeli Sandé velký umělecký zážitek a její zpěv balzám na každodenním životem rozbolavělé srdce.

Ten balzám koneckonců začala již v roli předskokanky míchat česká zpěvačka Lenny. Třicet minut na pódiu jí stačilo na to, aby přesvědčila o svých kvalitách i kráse svého rockově nakřáplého hlasu.

Emeli Sandé O2 arena, Praha, 20. února

Celkové hodnocení: 90 %