Film se věnuje hlavně dětskému světu, sociální problematika je cítit spíše v pozadí. Pozornost na sebe strhává Moonee, roztomilá i zlobivá holčička, která má prsty ve všech lumpárnách v okolí.

Děj se odehrává nedaleko Disney Worldu na Floridě v motelu, kde měli přespávat turisté, ale postupně se z něj stala ubytovna pro sociální případy. Tam bydlí i Moonee se svou matkou, chudou prostitutkou naštvanou na celý svět.

„Jako stará americká komedie zachycující období 20. a 30. let 20. století (pozn. Our Gang a The Little Rascals), líčící osudy chudých dětí žijících v době meziválečné krize, ekonomická situace byla jen kulisou, hlavním záběrem seriálu byla humorná dobrodružství dětských protagonistů,“ popsal režisér Sean Baker.

„Každý, kdo zažil filmový festival, to zná. Na místě se budují přehnaná očekávání, všichni mluví o filmech a každý shání vstupenku na ty nejviditelnější. Pak to všechno skončí, zšedne glamour, zahodí se kulisy a opustí se ta přefouklá marketingová bublina. Člověk si několik týdnů po festivalu uvědomí, že nejvíce nevzpomíná na ty největší hity, ale na nejsilnější filmový zážitek. A to se právě přihodilo s The Florida Project. Rozhodně to nebyl ten typ filmu, který se tlačí dopředu za každou cenu, ale rozhodně se dostal nejdál. Proto jsme se pro něj rozhodli,” říká Ivo Anderle z KVIFF Distribution.