Původně se jednalo o divadelní hru The Legend of Georgia McBride, která měla premiéru v roce 2014 v Denveru a následně se úspěšně rozšířila také do New Yorku a Los Angeles. Parsons se domnívá, že je to dobrý materiál pro celovečerní film. Bude ho také produkovat společně s Toddem Spiewakem.

Jim Parsons bude hrát zkušeného travestitu, který se ujme mladého kluka zkoušícího štěstí jako béčkový imitátor Elvise. Postupně se z něj stane největší hvězda travesti show.

Parsons současně dále hraje i v Teorii velkého třesku. Seriál pokračuje dvanáctou řadou, i když někteří kritici upozorňují, že kvalita už trochu klesá. Postava Sheldona Coopera navíc pokračuje v seriálu Mladý Sheldon, který odkrývá dětství protivného génia z Texasu. Parsons v něm ale vůbec nehraje.