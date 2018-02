”On ukradl hodně písniček,“ řekl Quincy Jones na adresu Michaela Jacksona. Podle něj například riff do hitu Billie Jean uloupil Donně Summer z písničky State of Independence (riff je sice podobný, ale celkově zní skladba úplně jinak, takže slovo krádež je na hraně, pozn. aut.).

Beatles? Příšerní!



Skupina Beatles

FOTO: Universal Music

Ještě víc Jones pobavil, když se dostal k Beatles. „Paul byl nejhorší basák, jakého jsem kdy slyšel,“ sestřelil McCartneyho. „A Ringo? O tom ani nemluvte.“

”Pamatuju si, že Ringo potřeboval tři hodiny na zvládnutí čtyř taktů v jedné písničce. Prostě to nedal,“ vzpomíná producent.

„Zavolali jsme Ronnieho Verrella, jazzového bubeníka. Ronnie přijel za 15 minut a rozsekl to. Ringo se vrátil a říká: Georgi, můžeš mi to zahrát ještě jednou? George to zahrál a Ringo říká: To neznělo špatně. A já řekl: Jo vole, protože to nejsi ty.“

Pak se producent zaměřil na schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa a uvedl: „Ten neví ani hov.., je to podě... idi...!“