Dennis Edwards působil ve skupině The Temptations v letech 1968 až 1977, natočil tak některé z největších soulových hitů v dějinách jako Papa Was a Rollin' Stone, I Can't Get Next to You a Ball of Confusion.

Jeho manželka Brenda sdělila médiím, že Edwards zemřel v nemocnici v Chicagu na komplikace spojené s meningitidou.

„Jsem opravdu smutný, že další z vojáků Motownu odešel. Odpočívej v pokoji, bratře,“ reagoval zpěvák Smokey Robinson.

Rodák z Alabamy Denis Edwards dospíval v Detroitu v prostředí kostelních sborů, takže logicky vyrůstal na gospelu. Vystudoval konzervatoř a nejdříve to zkoušel začátkem šedesátých let v soulové skupině Contours, která měla mimo jiné obrovský hit Do You Love Me (1962). Písnička v osmdesátých letech zažila globální comeback, protože zněla ve filmu Hříšný tanec v části, kdy Baby přijde s melounem na večírek a poprvé vidí „nemravné tance“ Swayzeho a jeho přátel.

The Temptations

FOTO: Profimedia.cz

Sláva Contours koncem šesté dekády upadala a Edwards vstoupil do Temptations, když vyhodili zpěváka Davida Ruffina. Edwards nebyl tak uhlazený a celá skupina se začala pomaličku posouvat od sladkých vícehlasů raných šedesátek spíš k sofistikovanějšímu funku-rocku a progresivní soulové psychedelii ve stylu Slye Stona, Hendrixe, Funkadelic a podobně.

Temptations šplhali na vrcholy hitparád nejen se známou hitovkou Papa Was a Rollin' Stone, ale také s Don't Let the Joneses Get You Down, Psychedelic Shack nebo s Ball of Confusion a propracovanou skladbou Cloud Nine, oceněnou i Grammy.

Skupina však v roce 1976 odešla z Motownu a Edwards se s nimi rozloučil. V osmdesátých letech se ještě zúčastnil „reunionu“, ale ačkoliv zpívali pořád dobře, doba už kráčela jiným směrem, frčel funk a hip-hop.