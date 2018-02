Prezident Blaník

Video

Trailer k filmu Prezident Blaník

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, přesto pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp.

Prezident Blaník, Česko 2018, komedie, 90 min., režie: Marek Najbrt, hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Tomáš Sedláček, Jakub Železný a další.

Nit z přízraků

Video

Trailer k filmu Nit z přízraků

Mít šaty od Woodcocka znamenalo v dynamické době vzkvétajícího poválečného Londýna nejvíc. O vše praktické se však ve firmě starala sestra a Woodcock žil po svém a stavěl všechny ženy na roveň krejčovských panen. Když v kavárně v zapadlém přístavním městečku objevil stydlivou servírku Almu, netušil, s čím si zahrává...

Nit z přízraků, USA 2017, drama, 130 min., režie: Paul Thomas Anderson, hrají: Daniel Day-Lewis, Lesley Manvilleová, Richard Graham, Vicky Kriepsová a další.

Happy End

Video

Trailer k filmu Happy End

Poté, co její maminka záhadně onemocní, stěhuje se malá Eve za otcem do rozlehlého rodinného sídla v Calais. Jeho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou zahleděni do nevěr, komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak přehlédnou, že nový přírůstek v jejich domácnosti také skrývá jedno temné tajemství.

Happy End, Francie 2017, drama, 107 min., režie: Michael Haneke, hrají: Isabelle Huppertová, Jean-Luis Trintingnant, Mathieu Kassovitz a další.

Tak pravil Bůh

Video

Trailer k filmu Tak pravil Bůh

Jízlivý, sarkastický a dojemný rodinný portrét je zasazený do druhé poloviny 80. let, do doby, kdy explodoval Černobyl. Zachycuje nevšední rodinu, kterou pevnou rukou řídí podivínský psychiatr Uffe, muž mnoha podivných zálib, mezi něž patří domácí pitky s pacienty i rázovitá výchova synů.

Tak pravil Bůh, Dánsko 2017, drama/komedie, 105 min., režie: Henrik Ruben Genz, hrají: Søren Malling, Miri Ann Beuschelová, Lisa Nilssonová, Mads Ole Langelund Larsen a další.

5 October

Video

Trailer k filmu 5 October

Příběh muže, který se jednoho dne rozhodl opustit svou rodinu. Jeho putování je zachyceno deset let poté, co se vydal na cestu. Ta je pro něho útěkem, způsobem, jak se vyhnout závažnému rozhodnutí a jak se zbavit dvoukilového nádoru na obličeji, který se neúspěšně pokouší zakrýt plnovousem.

5 October, Slovensko/Česko 2016, dokument, 52 min., režie: Martin Kollár, účinkují: Ján Kollár, Vladimír Kollár a další.