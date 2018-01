„Otrlá penetrace brakuvzdorného kina Aero bude mít tentokrát podobu nostalgického vzpomínání na doby nedávno minulé. Zopakujeme mnohohlasý český dabing naživo, kterým jsme před pár lety opatřili osmdesátkovou poctu kung-fu a Motownu Poslední drak. Vrátí se charismatický záporák Si Kuř a znovu si budete moci sáhnout na blikačky i zazpívat písničku o Chvostanovi. Zrekonstruujeme také naši vůbec první interaktivní projekci, kterou byla fenomenální klasika Williama Castla Třaslavec. V zájmu bezpečnosti doporučujeme, aby diváci v sále průběžně během celé projekce křičeli hrůzou,“ láká dramaturg Antonín Tesař.

V 18.00 začne 4. února projekce snímku Poslední drak. „Přijměte pozvání do hudebního klubu Sedmé nebe, kde to roztáčí Laura a její draci. Do této trendy společnosti se pokouší proniknout i bezskrupulózní mafián Eddie přesvědčený o tom, že je nejlepší DJ měnič pod sluncem. Naštěstí je zde také dušínovsky čistý praktikant bojových umění Bruce Leroy,“ podotknul dramaturg Jiří Flígl.

„Aby mišmaše a transkulturního přepisování nebylo málo, zvolili jsme si tento skrytý klenot popkultury za platformu pro otrlý live dabing.“

Zvířena a Arnold

Po Posledním drakovi následuje Třaslavec Williama Castla. Tento podivínský tvůrce například žádal diváky, aby uzavřeli pojistku pro případ náhlé smrti hrůzou, a při projekci filmu je ohrožoval skutečný kostlivec. Hrdinou ujetého filmu je patolog dr. Warren Chapin, jenž se zabývá studiem lidského strachu a věří, že v okamžiku čirého děsu se v člověku aktivizuje mikroskopický parazit, který v mžiku nabude úctyhodných rozměrů, a pokud jej dotyčný včas nezneutralizuje křikem, hrozí mu bolestivá smrt.

Samotný Festival otrlého diváka proběhne ve dnech 27. února až 4. března. Letošním tématem je zvířena a dojde i na VHS rychlodabing, incest a Arnolda Schwarzeneggera.

Výročí známého kina oslaví i skupina Tata Bojs svým Cyklokoncertem nebo lékař bez hranic Tomáše Šebek přednáškou.