„Dobrý večer, Bratislavo. Díky, že jste přišli,“ řekl na úvod Gott a deset tisíc fanoušků ho pak ani po dvou hodinách nechtělo pustit z pódia. Gott se objevil na efektně řešené scéně krátce po sedmé a koncert rozjel trojící písní Noční král, Jdi za štěstím, A to mám rád. Vzápětí přivítal na pódiu člena skupiny Elán Vaša Patejdla, který přiznal, že ho mrzí, že nenapsal Gottovi víc písniček. „Jsme mladí, to doženeme,“ reagoval Gott a společně si zazpívali skladbu Když milenky pláčou.

Dcery zpívaly a tančily



Následovaly písně Když jsem já byl tenkrát kluk a Stokrát chválím čas. Pak Gott přivítal na scéně svou dceru Charlotte Elle, která poprvé zpívala před tolika diváky. Skladbu Somewhere Over the Rainbow zvládla v doprovodu bratislavského dětského sboru skvěle a tatínek mohl být na ni právem hrdý. „Šlo ti to výborně. V rodině máte asi nějakého dobrého zpěváka,“ glosoval vystoupení dcery Gott. Druhá dcera Nelly se na scéně objevila rovněž, když při skladbě Trezor tančila na pódiu společně s dívčí skupinou.

Poté Gott uvedl písničku Dám dělovou ránu z roku 1966. Na scéně se objevil Pavol Habera a jako duet si s Gottem zazpívali skladbu Když muž se ženou snídá, kterou Habera složil. Pak zazněl hit z divadla Semafor Oči má sněhem zaváté a skladba Má první láska se dnes vdává.

Lavina nepadla



Gott se pochlubil, že nedávno vyrazil do Vysokých Tater. „Jako jeden z mála Čechů jsem se také ve zdraví vrátil. Porušil jsem tatranskou tradici, že co Čech, to lavina,“ dodal Gott za smíchu publika. Po slovenském houslistovi Filipu Jančíkovi přivítal Gott na pódiu Mariku Gombitovou, s níž si zazpívali duet Neznámý pár. S velkým úspěchem u diváků se setkal duet se zpěvákem skupiny Elán Jožem Rážem. S Gottem si zazpívali hit Kávu si osladím. „Jako jediný z nás československých zpěváků zcela naplnil pražskou Letenskou pláň. Dokázal to jen on a Michael Jackson,“ uvedl Gott lídra Elánu.

Po dvou hodinách se Gott s fanoušky rozloučil legendární Lady Carneval a přídavkem Ráno jedu dál.