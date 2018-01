Frontman atlantských Blackberry Smoke Charlie Starr vypadá, úplně jako by vypadl z kapely Black Crowes. Album Find a Light, které vyjde 6. dubna, stojí na bluesrockových základech, částečně na něm ale vystrkuje růžky i ježatý grunge.

Jejich minulá deska Like an Arrow vystřelila ze zaplivaných jižanských hospod do celé Severní Ameriky. Stanula na prvním místě hitparády žánru Americana. Šesté album Like an Arrow je čistě autorské a hostovali na něm Wood Brothers (Mother Mountain), Amanda Shiresová (Let Me Down Easy) nebo Robert Randolph (I'll Keep Ramblin').

Blackberry Smoke

FOTO: Blackberry Smoke

Charlie Starr (zpěv), Richard Turner (baskytara), Brit Turner (bicí), Paul Jackson (kytary) a Brandon Still (klávesy) v lednu vyrážejí na velké turné po Americe.

„Pořád chceme něco objevovat,” tvrdí zpěvák a autor většiny písní Charlie. „V žádném případě nebudeme dělat stejnou desku pořád dokola, ačkoliv někteří fanoušci by to chtěli. To je prostě moc formulkovité. Kdyby to dělali Beatles nebo Led Zeppelin, tak bychom je tak nemilovali.”

„Chceme, aby náš zvuk rostl a rozšiřoval se, ale nebudeme dělat hip-hopovou desku,” ujišťuje Starr.