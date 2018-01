Od sedmdesátých let minulého století, kdy vzniklo v newyorských ulicích, se posunula jeho estetická úroveň a změnou prošel i vztah laické veřejnosti k této tvorbě.

Poučený člověk ho už dávno nechápe coby nezralé vandalské výrony ega pubescentů či mladistvých delikventů, ale dobře ví, že leckteří tvůrci vystavují v oficiálních galeriích a jejich díla visí v soukromých sbírkách sběratelů současného umění.

Autor v úvodu vysvětluje zrod pouličního umění ze široka. Jako první práce tohoto druhu jmenuje náboženské či válečné zbarvení těl (charakterizuje je jako body art) lovců z východní Afriky před třemi sty až čtyřmi sty tisíci lety. Dokazuje na tom, že barevné zobrazení ornamentu či figury k člověku patří od nepaměti.

Jednotlivé kapitoly stručně a přehledně mapují a také vysvětlují jednotlivé výtvarné metody, jako je šablona, plakát, klasická malba nebo 3D techniky a všímá si i přesahu do ostatních vizuálních médií.

V každé kapitole také najdeme i mini profily několika výrazných představitelů stylu. Není náhoda, že drtivá většina z nich žije a tvoří v největších lidských mraveništích, jakými jsou New York, Paříž, Londýn či Bristol.

S posledně jmenovaným městem je spojeno jméno nejslavnějšího tvůrce, Banksyho. Právě on dostal v posledních letech původně undergroundové obrázky na zdech do médií, galerií a sbírek celebrit. Dotáhl to dokonce tak daleko, že některá jeho poničená díla na ulicích dala bristolská radnice opravit coby důležité umělecké památky.

Všechny tvůrce charakterizuje dokonalé zvládnutí výtvarné techniky. Figury mají odpovídající proporce, litery výraznou dynamiku a kompozice dává smysl. Navíc v jejich tématech najdeme často nejen kritický osten, ale i satirickou nadsázku či černý humor. Mona Lisa s pancéřovkou na rameni, bezdomovec spící na lavičce s hotelovou cedulkou Nerušit či obří krysa lezoucí po zdi musí nutně kolemjdoucího minimálně překvapit.

Výtvarné umění by koneckonců mělo mít tu moc člověka překvapovat. Vždyť úplně první graffiti byl nápis Mene mene tekel ú-parsín, který vytvořila boží ruka, aby varovala nás hříšníky.