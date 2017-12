Miroslav Graclík, Václav Nekvapil:

Zagorka





Tisíce vyprodaných koncertů, deset a půl milionu prodaných desek a už padesát let na scéně. Pohled na život Hany Zagorové nabízí i jiné odstíny, než jen odlesky slávy. Cely život bojuje s velmi vážnou nemocí krve. Přesto nezanevřela na život a především na lásku.

Petr Prchal, 530 stran, 399 Kč

Radka Kubelková:

Edvard Beneš mezi Londýnem a Moskvou





Kniha zachycuje prezidenta Beneše v období jeho londýnského exilového působení v letech 1941–1945 a detailně analyzuje vývoj spolupráce mezi demokratickými exilovými politiky působícími v Londýně a komunistickými zástupci československého exilu v Moskvě.

Epocha, 280 stran, 299 Kč

Angela Marsonsová:

Otevřený hrob





Výzkumné zařízení ve Westerley studuje rozklad lidských těl, jejími rezidenty jsou ti, kteří i po smrti chtějí posloužit vědě. A právě tady nalezne Kim Stoneová se svým týmem mrtvolu – ale čerstvou, o níž místní badatelé nemají tušení, kde se tam vzala...

Knižní klub, přeložila Tatjana Jandourková, 368 stran, 349 Kč

Megan Miranda:

Zmizelé z Cooley Ridge





Je to deset let, kdy beze stopy zmizela Corinne, nejlepší kamarádka Nicollety Farellové. Tělo se nikdy nenašlo. Nyní se Nicolleta vrací domů vyřešit rodinné záležitosti a začne zjišťovat, co se s Corinne stalo, aby odkryla pravdu nejen o svých přátelích a rodině, ale i co se přihodilo.

Ikar, přeložila Jana Jašová, 384 stran, 349 Kč

Světlana Alexijevičová:

Doba z druhé ruky





Mozaika skutečných příběhů, které běloruská spisovatelka sestavila z mnoha rozhovorů. Ženy vyprávějí o tom, jak věřily v sovětský komunistický systém, o tom, jak v něm žily, jak za něj bojovaly i jak v něm trpěly, ale i o tom, jaké zklamání jim často přinesla nová éra.

Radioservis, CD, mp3, 4:19 hodin, 299 Kč

Václav Vokolek:

Skryté Čechy





Netradiční průvodce po české krajině. Kniha vychází také ze sedmidílného knižního projektu Neznámé Čechy. Autor se soustřeďuje na místa, která pokládá za nejpřitažlivější.

Mladá fronta, 336 stran, 549 Kč

Šimon Cipro:

Běhej se psem





Kniha představuje ucelený návod, který vás provede společným sportováním s vaším psem od štěněte až po první závody. Je určená pro všechny, kteří chtějí zlepšit kondičku sobě i psovi, ale užitečné informace v ní najdou i ti, jejichž ambice sahají až k vrcholovým soutěžím.

Plot, 200 stran, 369 Kč

Helena Zbudilová:

Fantastické světy povídek J. M. Merina





Kniha o jedné z nejvýraznějších osobností současné španělské fantastické literatury. Vedle teoretického vymezení pojmu fantastično a včlenění jeho tvorby do proudu španělské literatury se dílo soustřeďuje na estetiku fantastična.

Host, 200 stran, 249 Kč

James Tynion IV:

Batman / Želvy nindža





New York. Gotham. Hrdinové mají mnoho podob a Temný rytíř tentokrát nebojuje sám. Své síly spojí s Leonardem, Donatellem, Michelangelem, Raphaelem a mistrem Třískou. Dokážou pak společně Netopýr, Krysa a Želvy porazit nejzběsilejší lotry obou dimenzí?

Crew, přeložil Darek Šmíd, 160 stran, 399 Kč