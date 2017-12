Přestože k nejoblíbenějším vánočním pohádkám u českých televizních diváků stále patří ty z filmového archivu, představy o ideální pohádce se přece jen mění.

Nejlepší přítel vypráví o čertovi, který musí za trest sloužit mladému dřevorubci, a to tak dlouho, dokud nebude opravdu šťastný

Pyšnou princeznu už vystřídala na prvním místě pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou má většina diváků nejvíce spojenou s dětstvím, přičemž Libuše Šafránková se zároveň stala ideální představitelkou princezny. Většina diváků sice stále dává přednost klasickému pojetí pohádky před moderním, princezny a princové však už nepatří k nejoblíbenějším hrdinům.

Lepší je prý obyčejná dívka a chlapec. Hrdinové z prostého lidu by navíc měli se zlem bojovat spíš svojí chytrostí než spoléhat na pomoc kouzel. Mezi zápornými postavami pak vede jednoznačně čert.

Průzkumy veřejnoprávní televize prozradily i to, že většina diváků má raději příběhy odehrávající se v létě a bez výjimky venku – s kulisami ve studiu se nechce smířit prakticky nikdo.

Přáním publika letos vyhoví prakticky všechny tři velké sváteční pohádky: ať už jde o Popelku, pohádku režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2, která se stala nejnavštěvovanějším filmem roku, nebo novinku režiséra Karla Janáka Nejlepší přítel.

Návrat Anděla Páně

Tvůrcům Anděla Páně 2 se po dlouhých jedenácti letech podařilo navázat na fenomenální úspěch „jedničky“. Úvahy nad pokračováním byly ale prý dlouho opatrné. „Když jsme se vedle sebe s Ivanem postavili, já s těmi rohy a on v blond paruce, tak to bylo takové déja vu, až jsme si říkali, tady se někdo zbláznil, když nás do toho znovu uvrtal. Byl to zvláštní pocit, ale ne nepříjemný,“ vzpomíná na začátky natáčení Jiří Dvořák.

Podle režiséra může být příčinou ohlasu i skutečnost, že spolu s Dvořákem a Ivanem Trojanem točí často, mají za sebou více než deset společných projektů. „Spřízněnost duší, ale i názorů na to, jak ten film má vypadat, co bude bavit lidi, co nás, to je prostě nevídané,“ míní Strach. Oběma hercům se na spolupráci líbí právě fakt, že spolu diskutují už nad scénářem. „Mám to rád, protože skrz povídání o textu, o situacích, do sebe postavu už dostávám,“ říká Trojan a dodává, že navzdory všem možným společným půtkám se na sebe nikdy doopravdy neurazí, ať už jde o diskuse nad scénářem, nebo na place.

Kristína Svarinská a Zdeněk Piškula ztvárnili hlavní postavy v pohádce Nejlepší přítel.

FOTO: David Raub

Nejlepší přítel dojde i do pekla

Nová televizní pohádka Nejlepší přítel, kterou natočil režisér Karel Janák podle scénáře Lucie Konášové, nese podle tvůrců poselství o tom, že víra v přátelství je silnější než pekelné úklady. Původní scénář nepracuje s žádnou známou klasickou předlohou, vypráví o čertovi, který musí za trest sloužit mladému dřevorubci, a to tak dlouho, dokud nebude opravdu šťastný. Čert s dřevorubcem se postupně spřátelí, ale všechno se trochu zkomplikuje, když se oba zamilují. Dřevorubec dokonce bude muset do pekla, aby napravil, co zkazil.

Dřevorubce Ondřeje hraje Zdeněk Piškula, a jak říká, obyčejného hrdinu se snažil hrát co nejpřirozeněji, jako by stál před kamerou v jakémkoli jiném projektu. Civilní přístup zvolila i představitelka komtesky Rézinky, slovenská herečka Kristína Svarinská, i když dodává, že obdivovala při natáčení kolegy, jejichž postavy jsou více stylizované, třeba Hanku Vagnerovou, která má poněkud bláznivou roli kuchařky Marjánky.

Pro oba mladé herce jsou Vánoce od dětství dodnes spojené s pohádkou Tři oříšky pro Popelku. Pro Kristínu Svarinskou je stále nejoblíbenější pohádkou, a když se vysílá v televizi na Štědrý večer, dokonce podle ní načasují večeři. „Z pohádek jsem se pravidelně díval ještě na Grinche a na Mrazíka, ten byl vždycky jednoznačně nejoblíbenější, ale nepouštím si ho jindy než na Vánoce,“ dodává Piškula.

Nejkrásnější dar

Nová pohádka pro sluchově postižené, v níž hrají pouze neslyšící herci a ve znakovém jazyce, bude mít premiéru už 20. prosince na ČT 2. Český dabing a skryté titulky však chybět nebudou.

Hlavními hrdiny jsou kouzelník a čarodějnice, kteří chtějí vyhrát soutěž o nejkrásnější dar pro princeznu Nelu k jejím patnáctým narozeninám. K poznání, co je tím nejkrásnějším darem, však místo těch dvou, kteří spíš pošilhávají po odměně, zásadně přispěje nezištný chlapec Janek.