Hayeková plánovala film o divokém životě mexické surrealistické malířky Fridy Kahlo, manželce předního mexického muralisty Diega Rivery. Když se naskytla možnost, že by film, k němuž napsala scénář, vznikl ve Weinsteinově studiu Miramax, byla nadšená a nevadilo jí, že peněz bude málo a že bude muset hrát v dalších filmech Miramaxu. „Miramax byl synonymem kvality, promyšlenosti i rizika, přístavem pro komplexní i vzpurné umělce,” těšila se.

Brzo ale poznala, jaký Weinstein je, a musela se naučit na mnoho věcí říkat ne, aby se vyhnula sexuálnímu obtěžování: „Nikdy mu neotvírat dveře v noci. Nenechat ho dívat se, jak se sprchuji. Nedovolit mu, aby mne masíroval. Nedovolit mu, aby mi poskytl orální sex.“

Salma Hayeková

FOTO: Patrick Fallon, Reuters

Dnes je přesvědčena, že ji neznásilnil jen proto, že byla dobrou přítelkyní Quentina Tarantina a George Clooneyho.

Nesnášel „ne”



„Nemyslím si, že by něco nenáviděl více než slovo ne. Absurdita jeho požadavků sahala od rozběsněného telefonátu uprostřed noci, kdy mě žádal, abych vyhodila svého agenta kvůli boji, který s ním vedl o jiný film, až po to, že mě vyvlekl ze zahajovacího galavečera benátského filmového festivalu, který byl poctou Fridě,“ popsala, jaká byla spolupráce s ním. Ten večer skončila na jeho soukromém večírku, kde byly nějaké ženy, o nichž si napřed myslela, že jsou to modelky, pak jí však řekl, že jsou to drahé prostitutky.

Stěžovala si na jeho prudké změny nálad, které přecházely od sladkých řečí v jednu chvíli k záchvatům zuřivosti ve druhé, kdy říkal hrozivá slova: „Zabiju tě! Nemysli si, že to nemůžu udělat!“

Harvey Weinstein

FOTO: Mike Blake, Reuters

„Když nakonec zjistil, že nepřispěju k filmu tak, jak očekával, tak mi řekl, že nabídl mou roli a můj scénář s mými 14 let vznikajícími poznámkami jiné herečce. V jeho očích jsem nebyla umělkyně, nebyla jsem ani člověk, byla jsem věc. Nic, jen tělo,“ uvedla v listu herečka.

Všechno nakonec zajistila sama



Nakonec se Hayeková obrátila na právníky, ovšem neřešila to jako případ sexuálního obtěžování, nýbrž jako oklamání, kdy v dobré víře pracovala na filmu. Weinstein jí řekl, že musí přepsat scénář bez dalšího nároku na honorář, sehnat na film deset miliónů dolarů, sehnat režiséra nejvyšších kvalit a obsadit čtyři menší role prominentními herci.

To se jí povedlo, scénář přepsal Edward Norton, peníze vložila do projektu Margaret Perenchiová, režisérkou se stala Julie Taymorová, které se stala Salmě oporou, a hráli v něm právě Norton, Antonio Banderas a Ashley Juddová.

Při natáčení herečce ale vytýkal, že pominula Fridino srostlé obočí, že málo kulhá a není vidět její sex-appeal, což prý bylo to jediné, jak mohla přispět filmu: „Řekl mi, že skončí s filmem, protože by se na mě v této roli nikdo nechtěl dívat.“

„Má duše byla rozdrcena, protože jsem se ztratila v určitém druhu stockholmského syndromu, chtěla jsem, aby ve mně viděl umělkyni, nejen schopnou herečku, ale někoho, kdo se dokáže identifikovat s podmanivým příběhem, má vizi a dokáže ji vyprávět originálním způsobem,“ vylíčila Hayeková.

Z filmu Frida (režie: Julie Taymorová, 2002)

FOTO: LFŠ

Erotická scéna podmínkou



Nakonec Weinstein Hayekové dovolil dokončit film, kvůli kterému vyjednala u mexické vlády povolení k natáčení ve Fridině domě a k použití záběrů Riverových nástěnných maleb. Dal si ale tvrdou podmínku - musela souhlasit s natočením erotické scény s jinou ženou, s Ashley Juddovou. „A požadoval úplnou nahotu zepředu. Pořád mě žádal o více kůže, o více sexu. Řekla jsem ano, nebyl žádný prostor pro vyjednávání,“ uvedla, protože si byla vědoma, že by jinak film, jemuž celý tým tolik věnoval, nebyl dokončen.

Natáčení bylo peklem: „Moje mysl chápala, že to musím udělat, ale moje tělo nedokázalo zastavit pláč a třesavku. V tu chvíli jsem začala zvracet. Musela jsem si vzít prášek na uklidnění, po kterém skončil pláč, ale zhoršilo se zvracení. Jak si umíte představit, nebylo to sexy, ale byl to jediný způsob, jak jsem mohla zvládnout scénu.“

Není to dost dobré, tvrdil Weinstein. Film byl oscarový



Při střihu nebyl Weinstein s filmem spokojený a řekl, že není dost dobrý pro uvedení v kinech. Chtěl ho dát rovnou na video.

Nakonec ho režisérka přesvědčila, aby byl film uveden v jednom kině, aby se zjistilo, zda film získá hodnocení 80 procent, což se podaří jen desetině filmů. Získal 85 procent.

Celkem film vydělal skoro šedesát miliónů dolarů. Získal i dva Oscary z šesti nominací - za nejlepší líčení a nejlepší hudbu. Hayeková byla za svůj výkon nominovánana na Oscara v kategorii nejlepší herečka.