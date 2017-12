V Česku zcela neznámý film The Florida Project (premiéra 22. února 2018) vypráví o předčasně vyspělé šestileté Moonee, která vyrůstá s chudou rebelskou mámou a prožívá různá dobrodružství a lumpárny se svými kamarády.

Newyorští kritici vybrali na první místo dva filmy - The Florida Project a Mudbound. Na druhé straně Ameriky odsouhlasilo sdružení kritiků ze San Franciska, že The Florida Project je nejlepší film roku a stejný verdikt vydal téměř ve stejné chvíli i kanadský spolek kritiků z Toronta.

Podle Newyorčanů by cenu za nejlepší režii letos dostal film Mudbound (režie Dee Rees), nejlepším hercem by pak byl Gary Oldman (Nejtemnější hodina) a nejlepší herečkou Margot Robbieová (Já, Tonya). Jordan Peele by si odnesl cenu za nejlepší scénář a debutový film Uteč.

Na západním pobřeží to vidí trochu jinak. Nejlepším režisérem by zvolili Guillerma del Toro za Tvář vody, nejlepším hercem by byl Andy Serkis (Válka o planetu opic). Shodují se v herečce Margot Robbieové a filmu Já, Tonya, který vypadá na jeden z hitů sezóny. Je to filmová verze skutečného groteskního příběhu o krasobruslařce, která se chovala jako postava z Kmotra. Na konkurenční závodnici poslala ranaře, aby na ní „zaklekl”. Žena skončila v nemocnici a byl z toho obrovský skandál v celé Americe.

Kanaďané vyhlásili za nejlepšího herce Daniela Day-Lewise (Nit z přízraků) a za nejlepší herečku Frances McDormandovou (Tři billboardy kousek za Ebbingem). V kategorii nejlepší režie zvítězila Greta Gerwig (Lady Bird) a nejlepší scénář měl podle nich film Uteč.