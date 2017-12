Před válkou byl Karel Balík slavným pilotem, ale jeho život zkomplikovali nacisté. Chtěl bojovat proti Hitlerovi, a tak doslova na poslední chvíli přešel s přáteli hranice do Polska. Sověti ho uvěznili v gulagu, odkud ho pak s československými zajatci vysvobodil generál Píka. Konečně následovala vytoužená cesta do Anglie, kde se zařadil mezi špičkové piloty. Létal s Churchillem a vezl i Beneše do Moskvy za Stalinem k podpisu spojenecké smlouvy.

Film se točil v reálném prostředí i s historickými letadly

Po válce se vrátil spolu s ostatními československými piloty z Británie domů, kde ho čekala nejen manželka, která byla mezitím s ženami dalších letců v koncentračním táboře, ale i tvrdý střet s komunisty. Než ženu přesvědčil, že mu jde o život, bylo na útěk pozdě.

Rodinný příběh potvrdil vojenský archív

Film se soustředí na události, které se odehrály po válce, na sklonku léta 1945 a na počátku roku 1946. Podle Davida Švehlíka, který Balíka ztvárnil, je scénář založený na skutečnosti velmi působivý a prolíná se v něm historické drama s romancí, protože vypráví dojemný příběh manželů, kteří se během války odcizili a těžce hledají cestu zpátky k sobě. „Nejde o dokumentární zpracování konkrétní historické události, ale o silný lidský příběh. Když hlavní hrdina odmítne spolupráci s ruskou tajnou službou, tvrdě se to promítne i do jeho rodinného života. Postaví se k tomu jako hrdina a je za to potrestán,“ vysvětlil.

O podivných okolnostech Balíkovy smrti rodina sice věděla, ale detaily jí potvrdily až dokumenty objevené teprve před několika málo lety. Byly uložené ve vojenském archívu v Invalidovně v Praze, jenže jejich nalezení a prozkoumání zkomplikovala povodeň. Poté, co archiv poškodila voda, čekaly zmrazené s spolu tisíci dalších listin na restaurování, a tak se možnost nahlédnout do nich odložila na neurčito.

„Najednou, zrovna ve chvíli, kdy jsem se tím příběhem a pátráním opět zabýval, zazvonil telefon a ukázalo se, že další rozmrazená várka obsahuje i tchánův spis. Pravdu o osudu svého otce si tak mohla manželka přečíst jen díky náhodě. Krátce potom zemřela,“ vzpomíná Jiří Stránský a dodává, že za smrtí Karla Balíka stála sovětská tajná služba NKVD, která se rozhodla potrestat jej za to, že odmítl podepsat spolupráci. Při nehodě, kterou zorganizovala, zemřel nejen pilot, ale ještě čtrnáct dalších lidí.



Jiří Dvořák v roli letce.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Svědectví z vězení

Příběh Stránský vypráví nejen na základě rodinných vzpomínek a archivních materiálů, ale i svědectví, která získal ještě v 50. letech jako vězeň v uranových dolech. Jak se ukázalo, někteří z jeho tehdejších spoluvězňů byli Balíkovi přátelé. „Měl jsem u sebe fotku své dívky a oni v ní náhodou poznali dceru svého kamaráda,“ dodává spisovatel. Ve filmu ji hraje jeho vnučka Tonička Formanová. „Dlouho jsme nemohli v castingu nikoho najít, až nás napadlo toto řešení. Vyšlo to. A nejenže hraje svoji skutečnou babičku, ale je dokonce i podobná svojí filmové mamince Lucii Žáčkové,“ prozrazuje režisér Ján Sebechlebský.

Nejlepšího přítele Karla Balíka, jehož předobrazem byla rovněž skutečná postava, ztvární Jiří Dvořák. „Zvláštní je, že jeho první sestřel se odehrál v den, kdy mám narozeniny,“ usmívá se nad otázkou, jestli ho něco pojí s jeho rolí nebo letci. „A taky jsme s tatínkem sbírali letecké knížky,“ dodává herec, který prý má docela rád i uniformy, zvlášť ty letecké.

Režisér se už osudy pilotů RAF zabýval, když točil pro cyklus GEN dokument o legendárním stíhači Františku Fajtlovi. A jak dodává, považuje za štěstí, že mohl Fajtlovým prostřednictvím poznat jejich povahu: „I když se o nich mluví jako o hrdinech, sami to o sobě nikdy netvrdili, a ani se tak necítili. Boj proti Němcům brali jako naprostou samozřejmost.“

Film se točil v reálném prostředí i s historickými letadly a premiéru bude mít příští rok na podzim.