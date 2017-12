Deska má vyjít 9. března 2018 u Sony Legacy Recordings, a to v mnoha verzích. Fandové si mohou vybrat digitál, CD nebo luxusní double-vinyl. Album se 13 tracky shrnuje materiál z let 1968-1970 a uzavírá trilogii archívních desek, kterou tvoří Valleys of Neptune a People, Hell and Angels. Produkovali je Eddie Kramer, John McDermott a Hendrixova sestra Janie.

Většinu nahrávek natočila trojice známá jako Band of Gypsys - vedle Hendrixe v ní figurovali Billy Cox (basa) a Buddy Miles (bicí). Výjimečně se objevuje basák Noel Redding a bubeník Mitch Mitchell.

Mezi hosty najdeme třeba Stephena Stillse, bluesmana Johnnyho Wintera a saxofonistu a zpěváka Lonnieho Youngblooda. Stills spolupracoval např. na coververzi Woodstock a na písni $20 Fine, Winter na Things I Used to Do. Na výběrovce budou také skladby Mannish Boy, Lover Man, Hear My Train A Comin, Stepping Stone, Power Of Soul, Jungle, Georgia Blues či Cherokee Mist.

Jimi Hendrix by letos 27. listopadu oslavil 75. narozeniny. Zemřel však ve věku 27 let. Během své krátké kariéry se stal jedním z největších umělců všech dob.