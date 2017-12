Herec, který dosud nebyl za nic odsouzen, se stal černou ovcí kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování a jeho kariéra byla zcela zlikvidována. Z hotového filmu zkrátka zmizel. Během měsíce tvůrci předělali film, trailer, plakáty a veškeré další PR materiály, aby se Spaceyho zbavili. Celá akce stála milióny dolarů, a otázkou zůstává, jestli z herce tak bezprecedentním postupem spíše nedělají oběť.

Film vypráví o únosu vnuka chladného miliardáře J. Paula Gettyho, kterého teď nově hraje Christopher Plummer. Ten odmítl zločincům zaplatit, i když by to pro něj finančně nic neznamenalo. V dalších rolích si zahráli Mark Wahlberg a Michelle Williamsová.

Přetáčení hotových filmů sice není úplná novinka, ale dříve se to dělalo spíše v případě, kdy herec zemřel. Sám Spacey to nekomentuje, stáhl se do soukromí a aktuálně nic nenatáčí.