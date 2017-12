Chystáte se na základě letošní zkušenosti anketu nějak změnit, například její pravidla?

Určitě ano. Měla by adekvátně zareagovat na obrovský rozvoj sociálních sítí a jejich sílu organizovat lidi. Stačí poměrně málo, aby se nějaká skupina aktivizovala a snažila se takto někoho zviditelnit. Mimochodem jsem přesvědčen, že i pro skupinu Ortel hlasuje mnoho fanoušků hlavně pro její politické názory. Nevím, jestli je to pro hudební anketu dobré.

Takže chcete jasněji specifikovat, pro koho lze do ankety hlasovat?

Přesně tak. Podle současných pravidel můžete do ankety hlasovat prakticky pro kohokoli, kdo zazpívá písničku nebo zadrnká na kytaru. Představte si situaci, kdy třeba nějaký politik, nemyslím teď nikoho konkrétního, nazpívá nějakou píseň a všichni jeho političtí příznivci mu pošlou do ankety hlas a on bude figurovat někde na předním místě. To je docela slušné zviditelnění. Natož kdybychom ho z nějakého důvodu vyloučili nebo mu odebrali hlasy.

Když vám ve fotbalu odpískají třeba ofsajd, je to manipulace?

Překvapila vás bouřlivá reakce na odebrání části hlasů skupině Ortel?

Po pravdě řečeno překvapila. Po loňské zkušenosti jsem čekal tvrdou kritiku, že jsme Ortel v anketě vůbec nechali. Místo toho se strhla kritika, že jim ubližujeme. Zdá se, že atmosféra se změnila. Překvapilo nás také, jak velký fenomén je anketa, jak velký mají její výsledky dopad, kolik lidí ji sleduje a následně řeší.

Nešlo ani tak o to, že někomu ubližujete, ale o obvinění z manipulace s hlasy.

Jaká manipulace? Postupovali jsme podle pravidel. Když vám ve fotbalu odpískají třeba ofsajd, je to manipulace?

Kde jsou ke zhlédnutí pravidla pro hlasování v Českém slavíkovi, která říkají, že organizátor může do soutěže zasáhnout tak, jako jste to udělali vy?

Jsou na našich webových stránkách. Každý fanoušek se s nimi může seznámit a zapojením do hlasování s nimi vyslovuje souhlas.

V čem přesně byla porušena pravidla hlasování od příznivců Ortelu?

Tím, že s využitím sociálních sítí došlo k organizovanému hlasování na podporu určitého subjektu. Toto porušení pravidel jsme zjistili v široce sdíleném profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem, kde jsou konkrétní výzvy, co se týká organizace takové akce, včetně výzvy, aby jednotlivci hlasovali z více mobilů nebo koho nemají dávat na druhou a třetí pozici. Osloveno bylo více než padesát tisíc adresátů.

Je to podle vás jasné porušení pravidel?



Ano. Nechci se za nikoho schovávat, ale sám Tomáš Ortel v jednom rozhovoru v tisku řekl, že tento způsob hlasování nebyl úplně podle regulí fair play, a z toho důvodu by vrácené ceny od Kabátu a Michala Davida nepřijal.

Probírali jste rozhodnutí o odečtení letošních hlasů skupině Ortel a Tomáši Ortelovi s právníky?

Ano. Řekli nám, že v tomto případě máme právo podle pravidel takový subjekt buď úplně vyřadit, nebo mu odebrat část hlasů.

Proč jste se rozhodli odečíst letošní hlasy a namísto nich pracovat s počtem, který Ortel a Tomáš Ortel dostali loni? V tom asi byla základní chyba.

Možná máte pravdu, ale zjistit přesný počet takových hlasů je obtížné. Vyšli jsme z toho, že fanouškovská základna Ortelu je velmi stabilní. Proto jsme řekli, že vezmeme loňské hlasování, kdy podobná výzva nebyla zaznamenána, a to uznáme. Vím, že to není optimální, ale druhá možnost byla skupinu vyřadit úplně.

Proč jste nekontaktovali kapelu Ortel a neřešili problém s ní?

Ovlivňovali bychom tím průběh hlasování. A každý by si měl své fankluby ohlídat sám.

Prohlášení o odečtení hlasů jste zařadili na konec výsledkové listiny, kterou jste zveřejnili ráno po vyhlášení výsledků. Bylo tak trochu schované, nemyslíte?

Nemyslím, vidíte, že o něm všichni vědí. Na druhé straně ale přiznávám, že jsme udělali zejména v komunikaci řadu chyb. Odpovědnost za to beru na sebe a všem fanouškům hudby, kterých se to nějak dotklo, se omlouvám.

Jste rozhodnuti neměnit výsledky, které byly vyhlášeny?

Za svým rozhodnutím si stojíme. Pravidla porušena byla, výsledky měnit nebudeme.

Překvapila vás pondělní reakce skupiny Kabát, která žádala vysvětlení?

V tom mediálním humbuku, často velmi povrchním, nás to moc nepřekvapilo.

Byli jste určitě od neděle, kdy média zveřejnila vaše prohlášení o odečtení hlasů kapele Ortel a zpěváku Ortelovi, pod velkým tlakem. Šlo jen o diskuse, anebo byly některé útoky na vás nevybíravé?

Většinou šlo o velmi vulgární a nevybíravé útoky. Měl jsem o fanoušcích hudby trochu jinou představu. Velmi vulgární e-maily byly adresovány také většině partnerů ankety.

Myslíte, že by to mohlo mít vliv na jejich rozhodování podpořit anketu i v budoucnu?

To samozřejmě nelze vyloučit.

Vraťme se ale ještě k letošnímu předávání cen. Způsob moderování Ondřeje Sokola sklidil u mnoha lidí kritiku. Jak to vidíte vy?

Víte, moderovat Slavíka je hrozně nevděčná věc. Navíc živě a v přímém přenosu. Žádný moderátor se ještě nezavděčil všem. Ondřej Sokol zůstal svůj a přinesl tím oživení a svůj osobitý styl humoru. To se nemusí každému líbit, ale jinak zvládl večer dobře.

Někdy se objevují hlasy, jestli má taková anketa vůbec smysl, jestli v ní pokračovat.

Co vám na to mám říct? Předávání Slavíků sledovalo v televizi více než milión tři sta tisíc diváků. Je to jednoznačně nejsledovanější pořad. Na sociálních sítích a v jiných médiích se o to zajímají další stovky tisíc lidí. Kolik máme u nás akcí, které mají takovou pozornost? Podle průzkumů také stoupá zájem mladých.

Také je to v podstatě poslední televizní hudební pořad, který dává interpretům prostor k tomu, představit se živě se svým repertoárem v televizi včetně šance zviditelnit mladé zpěváky, zpěvačky a kapely. Nepochybné ale je, že do budoucna se musí anketa hodně změnit.