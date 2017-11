Výstava je audiovizuální poutí 50 lety s Pink Floyd a nabízí mnoho předmětů z majetku kultovní rockové sestavy včetně pomalovaných bicích.

„Je to něco jako nejdražší výstřižkové album v dějinách planety,” řekl Mason. „Mladí lidé se mohou na výstavu podívat a vidět věci, které by možná taky rádi dělali nebo se jich účastnili. Také jsme mohli ukázat lidem, že nejde jen o hudbu, jde o vizuál, o technologii, scénografii.“

Nick Mason

Italská výstava bude obsahovat i odkazy na vztah země a britské skupiny. Budou se týkat třeba koncertu v Benátkách a koncertního filmu Pink Floyd at Pompeii.

Pink Floyd sice dávno neexistují, ale jejich sláva vykazuje neskutečnou odolnost. V Londýně výstava Pink Floyd: Their Mortal Remains trhala rekordy v návštěvnosti.

Když jejich bývalý člen Roger Waters ohlásil koncert v Praze v O2 areně, strhla se takový boj o lístky, že bude muset vystoupit dvakrát – 27. dubna i 28. dubna 2018. Představí nové album Is This the Life We Really Want?, ale 80 % koncertu mají tvořit desky Pink Floyd – Wish You Were Here, The Wall, Animals a Dark Side of the Moon.