Kniha otevírá příběh sester Cat a Mayi, z nichž mladší Maya trpí cystickou fibrózou, která ji omezuje v životě. Příběh je stejně jako v jiných knihách vyprávěn teenagerkou, zde Cat, trochu introvertní dívkou, která touží po kamarádech a alespoň kousku vlastního světa, v němž by neexistovala sestřina nemoc.

Do svých příběhů Telgemierová vkládá nenásilný a veskrze příjemný morální apel, který nejčastěji směřuje ke starší sestře. Cat respektuje, že musí opustit své město, školu a kamarády, aby se s rodinou odstěhovaly do jiného města, do mrazivějšího klimatu, které prospěje zdraví její sestry. Přestože chce mít svůj teenagerský svět a do něj nevpustit nikoho z rodiny, snaží se zachovat se vždy správně a do děje vnáší porci sesterské lásky.

Telgemierové knihy připomínají komiksovou sérii Pupíky, která se zabývá různými rozpolcenostmi náctiletých dívek, od touhy být přitažlivá a populární přes rodinné nedostatky a potřebu zázemí i v době, kdy se touží osamostatnit, až po uvědomování si sexuální identity. Pupíky směřují k mladším čtenářkám, kdežto Duchy i její další knihy mohou číst nejen vrstevnice hrdinek, ale prakticky kdokoli.

Jednoduchou a pestrobarevnou kresbu doplňuje text, jenž často používá srozumitelnou zkratku k nastínění situací, které jsou protkané prostými a silnými emocemi.

Malá Maya je nevyléčitelně nemocná, přičemž její choroba je degenerativní a tento status je v rodině neustále přítomen. Všichni vědí, že ji nečeká dlouhý ani kvalitní život, ovšem snaží se nenechat se tím zahalit do smutku a depresivních stavů.

Raina Telgemierová spolu s Lukem Pearsnem a jeho příběhy s modrovlasou dívenkou Hildou patří k tomu nejzajímavějšímu, co se na českou knižní scénu z oblasti komiksu dostává.

Raina Telgemierová: Duchové Paseka, překlad Michala Marková, 256 stran, 348 Kč

Celkové hodnocení: 85 %