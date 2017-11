Z ceremoniálu jste si odnesli tři Slavíky. Jak to vnímáte?

Máme z toho skvělý pocit. Na nějakou dobu to může zatraktivnit náš mediální obraz a samozřejmě by to mohlo upoutat pozornost na naši tvorbu. Současně si ale myslím, že to není něco, co by nám navždy zajistilo úspěch, slávu a radost.

S kolika slavíky jste před ceremoniálem počítali?

Mysleli jsme si, že bychom mohli získat jednoho.

Dvě ceny máte za písničku Když nemůžeš, tak přidej. Loni jste právě na předávání Českých slavíků v předsálí natáčeli klip k té skladbě, a jelikož v něm váš baskytarista pobíhal polonahý, vyvolalo to pozornost přítomných. Jak vnímáte dvojí ocenění té písně?

Je pravda, že to tenkrát vyvolalo docela pozdvižení. Začínali jsme točit klip, jenž měl být o tom, že se hecujeme a děláme věci, které sahají za naši komfortní zónu. Rozhodně nápadu točit na ceremoniálu Český slavík nelitujeme. Byla to legrace, i když dnes to zčásti vnímáme i jako mladickou nerozvážnost. To, že jsme po roce obdrželi tři Slavíky, je tedy vlastně symbolické.

Jaké jsou plány Mirai na nejbližší období?

V březnu vyjedeme na koncertní turné spolu se skupinou Poetika. Strašně se na to těšíme. V létě nás čeká spousta festivalů a na podzim následuje turné, které bude pouze naše.