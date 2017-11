Galavečer zahájila Lucie Bílá s písní Chyba lávky. Následně také získala prvního Slavíka pro zpěvačku roku, a to celkově už podvacáté. Druhé místo patří Ewě Farné, třetí místo patří Lucii Vondráčkové.

„Mockrát děkuju za všechny hlasy, vážím si toho, je to neuveřitelný, můj život je plný extrémů. Když Slavík, tak aspoň dvacet,” řekla vítězka. Dodala, že přišla bosa, protože si zlomila malíček na noze.

Zpěvačkou roku se po dvacáté stala Lucie Bílá.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Skupinou roku byl jako vždy vyhlášen Kabát. Druhé místo patří skupině Ortel, třetí místo Chinaski.

„Děkujeme, moc si toho vážíme, děkujeme fan klubu, který tady vyřvával před Karlínem. Děkujem všem fanouškům, kteří se účastnili našeho turné,” vzkázal frontman Kabátu Pepa Vojtek.

Slavíka pro zpěváka roku má Karel Gott, druhý je Michal David, třetí Tomáš Ortel, který se na předávání cen nedostavil.

„Dobrý večer přátelé, vy, kteří mě znáte, vite, že se nerad opakuju, přesto musím říct, že tentokrát jsem s tak dobrým volebním výsledkem...,” začal Gott svou řeč. Po krátkém zaváhání uvedl, že chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili.

„Děkuji všem voličům a gratuluji k jejich volbě, děkuji celému realizačnímu týmu a zvláště pak své koaliční partnerce Ivance,” řekl.

Nejdelší potlesk měla zpěvačka Marta Kubišová, která letos zakončila svou kariéru. Obdržela Slavíka pro výjimečnou osobnost české hudby.

„Marto, my jsem se poprvé setkali 1964 v legendárním A studiu a hned všichni věděli, že máš obrovský talent. Já jsem u tebe obdivoval nejen talent zpěvačky, ale jak si působila. Ty ses nikdy nesnažila být roztomilá, to právě bylo to kouzlo,” řekl Gott.

„Děkuju mnohokrát,” dodala stručně Kubišová. A pak už zazněla legendární Modlitba pro Martu.

Kabát

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Nejlepší zpěvačka ankety Lucie Bílá

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Slavíka bez hranic získala slovenská skupina No Name. „Pro nás je to neuvěřitelné, absolutní nadstandard, že z deseti Slavíků ho máme desetkrát my. Děkujeme organizátorům, že takovou kategorii vymysleli,” uvedli.

Nejoblíbenější písní posluchačů rádia Impuls byla vyhlášena písnička Když nemůžeš, tak přidej skupiny Mirai.

„Už to, že jsme v jedné kategorii s Karlem Gottem, Kryštofem, je neskutečný úspěch, my bychom chtěli poděkovat našemu týmu, našemu vydavatelství Universal a našim fanouškům,” vzkázali Mirai, kteří se poté stali také objevem roku.

Vítězem kategorie nejstreamovanější skladba roku, tedy nejúspěšnější na internetu, je rovněž skupina Mirai a jejich Když nemůžeš, tak přidej.

„My jsme včera slíbili, že jestli vyhrajeme tři, tak zatančíme vítězný tanec,” uvedli členové skupiny, kteří pak svůj tanec skutečně předvedli.

Mirai

FOTO: Petr Hloušek, Právo

No Name

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Karel a Ivana Gottovi

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Ewa Farna získala druhé místo mezi zpěvačkami.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Lucie Vondráčková skončila v kategorii zpěvaček třetí.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Karel Gott a Petr Janda

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Letos se vzpomínalo i na zesnulou zpěvačku Věru Špinarovou a zazněl její slavný hit na melodii z filmu Tenkrát na západě. Zpívala Markéta Konvičková.