Kořeny kapely sahají až do roku 1975, kdy ji v Londýně začínal dávat dohromady basista a autor mnoha písní Steve Harris. První sestava dlouho nevydržela. Průkopníci britského heavy metalu začali být známí začátkem osmé dekády, kdy se stal jejich zpěvákem Bruce Dickinson. Slavné jsou třeba desky The Number of the Beast, Piece of Mind a Powerslave.

Dickinson sice ze skupiny odešel, ale v roce 1999 se vrátil a Iron Maiden chytili druhý dech. Deska z roku 2010 The Final Frontier měla značný komerční úspěch a šestnáctá studiovka The Book of Souls z roku 2015 to jen potvrdila.

Iron Maiden dnes vyprodávají stadióny a počet všech prodaných nahrávek se odhaduje na 100 miliónů kusů, což je u metalu nevídané číslo.

Aktuálně vyjedou na turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour, které začne v estonském Tallinnu 26. května a skončí 10. srpna v londýnské O 2 areně. Do České republiky se Iron Maiden vrátí po dvou letech.

Iron Maiden v Praze

FOTO: Milan Malíček, Právo

Na koncertech prý zazní především skladby z osmdesátých let s několika překvapeními z pozdějších alb.

„Jak naši fanoušci dobře vědí, od doby, co se Bruce a Adrian znovu připojili k Maiden na počátku milénia, přistupujeme k jednotlivým turné v určitém cyklu - střídáme turné k novým albům s turné History/Hits. Rádi takhle pracujeme z mnoha důvodů, a to nejenom proto, že tenhle systém dává skupině příležitost hrát jak nový materiál, tak i starší hity, o kterých víme, že je fanoušci vždy rádi slyší. Takhle to je vždy čerstvé pro naše fanoušky, ale i pro nás,” řekl manažer Iron Maiden Rod Smallwood.

Vstupenky budou v sítích Ticketpro a Ticketportal 24. listopadu v 9:00.