Po vystudování univerzity narukoval roku 1953 k americkým vzdušným silám. Po návratu z armády propadl divadlu. Ve filmu debutoval až ve svých 38 letech. Z jeho filmografie vyniká především Polanského oscarový snímek Čínská čtvrť, kde si zahrál poměrně výraznou roli Rosse Yelburtona. Z dalších snímků to jsou Papírový měsíc, Tulák z širých plání či Den kobylek.

John Hillerman (vlevo) a Tom Selleck během natáčení seriálu Magnum

FOTO: Profimedia.cz

Zlomovým okamžikem se však pro něj stal 1980, kdy byl obsazen do druhé největší role v seriálu Magnum po boku Toma Sellecka. Hillerman v něm ztvárnil roli britského majordoma na panství havajského milionáře Robina Masterse. Dokonale napodobil britský přízvuk, a to tak, že si většina diváků myslela, že je John Hillerman skutečně Brit. Za roli získal dvě nejvýznamnější ocenění svého života - Zlatý Glóbus v roce 1982 (navíc byl ještě čtyřikrát nominován) a cenu Emmy v roce 1987.

Objevil se také v seriálech Kojak či To je vražda, napsala. V polovině 90. let se stáhl do ústraní a žil v texaském městě Houston.