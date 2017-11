„Tuhle pecku jsme vybrali, protože krásně koresponduje s tím, že je podzim. Vznikla přesně před rokem právě v tomto čase, kdy na člověka padá takový ten smutek, že jaro a léto utekly jako voda, dny se krátí a všechno se chystá na zimu. Říkali jsme si, že by to mohla být ona a že se to tak pěkně potkává. Snad se nám povedlo propašovat do ní i pozitivní poselství, že to všichni v pohodě přežijeme a pak nastoupíme zase v plné síle,“ prozradil zpěvák a kytarista Vašek Bláha.

Videoklip, který pro Divokýho Billa režíroval Jan Chramosta ze společnosti Popojedem, se natáčel během slunné říjnové neděle na dvoře před zkušebnou kapely v Úvalech.

„Když přišel námět od lidí z Popojedem, který se odehrával na uzavřeném dvoře, bylo hned jasné, kde se bude natáčet. Máme tam zázemí i hromadu věcí, které se daly použít. Veliká výhoda byla, že si do klipu přišla zahrát hromada kamarádů, kteří to měli kousek. Měli jsme i štěstí na počasí a chytli asi poslední krásný víkend v roce,“ dodal Bláha.