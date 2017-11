Snoop Dogg zveřejnil fotku k albu Make America Crip Again jen na sociální síti, ve skutečnosti obal na desku nepoužil. Poté dokonce smazal i internetový příspěvek. Přesto vzbudil pozornost médií.

Jeho mluvčí vysvětlil, že album už vyšlo a vypadá jinak. Název Make America Crip Again je narážkou na Trumpovo heslo Make America Great Again. Zatímco Trump sliboval, že udělá Ameriku opět velkou, Snoop Dogg chce, aby byla víc „crip“. To je slovo, které může mít víc významů. Může znamenat slangově „kripl“, ale crip je také člen velkého afro-amerického gangu založeného v Los Angeles. Pojem souvisí i s tím, že gangsteři chodívali s hůlkami (hlavně pasáci), což mohlo vést k ironickému označení „kripl“.

Snoop Dogg shares photo posing over Trump's corpse to promote new album "Make America Crip Again" https://t.co/3luWqkj1DS pic.twitter.com/1PjV9BnjAL — The Hill (@thehill) 1. listopadu 2017

Foto je zřejmě také narážkou na album Ice Cuba z devadesátých let Death Certificate. Na něm úplně stejně postával raper nad mrtvolou strýčka Sama.

Snoop Dogg ale není první, kdo žertoval o zabití Donalda Trumpa. Mnohem větší aféru rozproudila v létě komička Kathy Griffinová. Poté, co ukázala fotku s uříznutou Trumpovou hlavou z gumy, vypukl na ni hysterický hon. Sály, kde vystupovala, dostávaly výhrůžky, a spolupráci s ní zrušila třeba CNN. Ve vypjaté atmosféře byla donucena k omluvě.

Po čase ale omluvu zrušila a řekla, že proti zvěrstvům, jaká dělá Trump, to nebylo nic. „Už toho nelituju,” řekla v australském televizním pořadu Sunrise. „Celé to pobouření byla kravina. Celou tu věc nesmyslně nafoukli a já všechny ztratila. Nepřišla jsem jen o jeden večer na CNN. Celé moje turné zrušili během 24 hodin, protože každé z divadel dostávalo výhrůžky smrtí. Trumpovi fanoušci jsou hardcore.”