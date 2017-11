Projekt Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách chce vzbudit diskusi o minulém režimu, o kterém se na některých školách učí nedostatečně. Na základních i středních školách proto pořádá filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři.

„V letošním ročníku chceme žákům a studentům připomenout, že v moderní československé historii existuje nejen útlak, ale i nepřerušená tradice vzdoru. Jistě, statečných a odhodlaných lidí nebylo moc – jenže to je jen další důvod, abychom jim věnovali pozornost a projevili úctu. I díky nim žijeme v demokratické zemi,“ vysvětlil Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni, která projekt pořádá.

Školy dostanou DVD s příběhy aktivních odpůrců komunismu. Letos jsou to třeba tituly Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu o Františku Wiendlovi, Meze o muži, který odmítl nuceně vstoupit do JZD, nebo Ženy Charty 77: Zina Freundová o disidentce, jež byla tajnou policií napadena ve vlastním bytě.

Třeštíková a Svěrák předají ceny



Nejde jen o dokumenty, atmosféru socialismu v Československu dokresluje taky hraný film režiséra Jiřího Stracha Osmy s Ivanem Trojanem.

„Během večera předají filmový režisér Jan Svěrák, dokumentaristka Helena Třeštíková a nedávno propuštěný ruský politický vězeň Alexander Margolin Cenu Příběhů bezpráví lidem, kteří se postavili komunistickému režimu. Letošními laureáty jsou Jan Lukáš, Hana Jüptnerová a Pavel Horák,“ dodal za pořadatele Filip Šebek.

Další podrobnosti a samotné filmy najdete zde.