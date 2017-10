Už v úterý vystoupí v pražském Futuru ghanský zpěvák a hráč na dvoustrunnou loutnu kologo King Ayisoba. Ten sice navazuje na afrobeat, jaký přinášel Fela Kuti, ovšem využívá moderních postupů z hip hopu, zejména smyček. Ayisoba posunul dále styl hiplife, což je fúze hip hopu s ghanskou, jazzem ovlivněnou taneční hudbou highlife, okořeněnou reggae.

Ayisobovo poslední album produkoval Arnold de Boer z nizozemské free rockové skupiny The Ex. Hostem na ní je mistr dubu Lee Scratch Perry.





Qwanqwa

FOTO: Rachot

Návrat do zlatých dob africké populární hudby ze sedmdesátých let, kdy se začala prosazovat na Západě, představuje Orchestre Les Mangelepa. Kořeny má v Kongu, kde vznikla po vyhlášení samostatnosti konžská rumba čili soukous zpívaný v jazyce lingala. V zemi však za vlády diktátora Mobutua Sesse Seka panovala značná nesvoboda a muzikanti odešli do Nairobi.

Ve skupině, která zahraje 1. listopadu v Paláci Akropolis, nadále působí někteří z muzikantů, kteří v ní hráli po jejím vzniku před čtyřmi desítkami let. O dva dny později vystoupí na stejném místě etiopský soubor Qwanqwa, který se pokouší spojit místní tradice s evropskou hudbou. Etiopští muzikanti doprovázejí klasicky vzdělanou hráčku na pětistrunné elektrické housle Kaethe Hostetterovou, která hrála s Bostonskou filharmonií i avantgardistou Fredem Frithem. Qwanqwa také hrála s The Ex a její členové doprovázeli etiopského saxofonistu Getachewa Mekuriu.

Orchestra Baobab

FOTO: Rachot

Senegalský Orchestra Baobab patří také do dob zlatého věku africké hudby v sedmdesátých letech, kdy spojoval africké tradice s afrokubánským jazzem. Mezi lety 1970 až 1985 nahrál soubor přes dvacet kazet, ale pak se rozešel, protože nastoupily modernější styly inspirované funkem, jako mbalax. Skupina obnovila svou činnost v roce 2001 na naléhání Youssou N´Doura. V Akropoli se představí 6. listopadu.