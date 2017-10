Little Richard, vlastním jménem Richard Wayne Penniman, dal světu hity jako Tutti Frutti, Lucille, Long Tall Sally, Miss Ann nebo Jenny, Jenny. Generace muzikantů ho poslouchaly a snažily se ho napodobit, Richard měl podle kritiků a historiků obrovský vliv na vývoj rocku, soulu, funku a hip hopu.

Little Richard je členem Rokenrolové síně slávy od jejích počátků v roce 1986. Dostal řadu dalších cen a americká kongresová knihovna, která ochraňuje kulturní dědictví pro další generace, zařadila do své elitní sbírky i jeho nahrávku Tutti Frutti. Celá deska Here’s Little Richard je pak podle magazínu RollingStone padesátým nejlepším LP všech dob.

Jeho písně jsou přímočaré, divošské a nadupané energií. Mají strhující rytmy a riffy, ale nejdůležitější je jeho nenapodobitelný zpěv. Vychází z blues, a hlavně z kostelní školy gospelu, kde se zpěváci často dostávají téměř do tranzu – přípustné jsou i neartikulované výkřiky, pláč, naříkání. To vše na deskách Little Richarda můžete slyšet a je v tom cosi šamanského.

Drzý kluk, který vylezl na pódium



Svou kariéru zahájil Richard tak, že jako 14letý zazpíval slavné gospelové hvězdě, která si říkala Sister Rosetta Tharpe. Zpěvačka se nadchla a řekla mu, že bude jejím předskokanem. Pořadatel koncertu to zakázal, ale Richardovi to bylo jedno, vylezl na pódium a prostě začal zpívat. Publikum tleskalo, Sister Rosetta Tharpe mu zaplatila a stal se profesionálním zpěvákem.

Osm z dvaadvaceti tracků na albu Here’s Little Richard (60th Anniversary Deluxe Edition) je dosud neznámých. Jde třeba o alternativní verzi písně Can’t Believe You Wanna Leave, která je mimořádně syrová a v době vzniku ji na desku nezařadili. Zpěvák se v ní tak rozpálil, že mikrofon jeho křik sotva zvládá.