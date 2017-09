I tak lze totiž pomocí automatického převaděče z angličtiny do češtiny přeložit počítačový pokyn: Press space to continue. Ano, ve hře známého a úspěšného dramatika, zakladatele hradeckého loutkářského souboru Nejhodnější medvídci, a v inscenaci ještě známější a úspěšnější režisérky, trojnásobné držitelky Ceny Alfreda Radoka za nejlepší inscenace let 1993, 2008 a 2012, jde spíše o počítače než o hvězdy.

Tým biochemika ing. Bohumila Plánovského, Ph.D., kterého hraje Petr Štěpán, učiní v Brně závažný objev v oboru genetického inženýrství. Ano, průnik do mechanismu evoluce je z druhu možnosti tvořit nové živočišné druhy. Člověk konečně srovnává účty se Stvořitelem. Že se tak nakonec nestane, za to mohou Plánovského přízemní spolupracovníci, novinářka Bc. Hovorková a předseda spolku Sisyfos RNDr. Jiří Řehoř. Ten místo uznání udělí objeviteli titul Dr. Bl. B., tedy Držitel Bludného Balvanu, což je anticena za zvlášť kolosální pavědecký úspěch.

V rolích doktorandky, matematického lingvisty, novinářky, ředitele ústavu, právničky, emeritního biochemika, manželky, entomologa, termitologa, znalce octomilek a dalších odborníků se uplatňuje elita Městského divadla Brno - ­ Alena Antalová, Svetlana Janotová, Igor Ondříček, Viktor Skála, Ivana Vaňková, Jan Mazák, Aleš Slanina a další. Vzbuzují ale tentokrát spíš rozpaky.

Levínský napsal a Burešová se pokusila tlumočit jeho genofondové poselství. V podstatě vážné téma ­ohrožení biologických druhů. Komedie je to ale křečovitá, s občasnými, ale v tomto případě docela nepatřičnými výlety do české politiky s poněkud obligátní a stále lacinější imitací prezidenta Zemana. Jak ho nechtít za vladaře je téma spíš kabaretní a satirické než chemicko-ekologické a jinak vědecké.

René Levínský: Dotkni se vesmíru a pokračuj Režie: Hana Burešová, dramaturgie: Štěpán Otčenášek, scéna: Tomáš Rusín, kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová, hudba: Pavel Hromádka. Premiéry 16. a 17. září v Městském divadle Brno.

Celkové hodnocení: 55 %