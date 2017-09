„Koncert má netradiční název: Karel Gott má koncert Pošli to dál,“ uvedla pořádající agentura ve zprávě zaslané Novinkám. „Po úspěšném zvládnutí těžké nemoci, přípravě muzikálu Čas růží, návratu na koncertní pódia, velkolepé výstavě o jeho životě, skvělém koncertu na festivalu Topfest v Piešťanech, je tu to nejlepší, co jeho fanoušci mohou dostat,“ uvedla organizátorka koncertu Silvia Nemčovičová.

Organizátorka upozornila také na to, že koncert se bude konat v největší hale, jaká je na Slovensku momentálně k dispozici.

Video

Karel Gott na Topfestu v Piešťanech

Kdo jiný než Karel Gott



„Kdo jiný než Karel Gott si zaslouží velkolepý koncert se vším, co k tomu patří: prvotřídní světelná technika, velkolepé LED obrazovky a projekce, ten nejkvalitnější zvuk, jaký je momentálně možný. To vše jsme namíchali s největšími hity mistra a jeho skvělými hosty,“ říká Nemčovičová.

Na bratislavském koncertě bude Gotta doprovázet skupina Boom! Band. „Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak o lednovém koncertě v Bratislavě říct co největšímu počtu fanoušků, tak abych přitom použil co nejméně slov, a napadá mě jediné – pošli to dál,“ říká 41násobný držitel Zlatého slavíka.

Předprodej vstupenek začíná 20. září 2017 v síti Predpredaj.sk.