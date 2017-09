Americký zabiják

Video

Trailer k filmu Americký zabiják

Když Rappovu slibnou budoucnost zničí strašlivý výbuch násilí, zahájí kariéru bojovníka v utajení. Ale přestože instruktor do Rappa hučí, že práce špiona nesmí být osobní záležitostí, Rapp si vytvoří osobní vazby, které mu pomohou proniknout do sítě námezdných žoldáků, obchodníků se zbraněmi, extrémistů a naštvaného bývalého agenta, kteří tajně připravují rozpoutání nové světové války.

Americký zabiják, USA 2017, akční thriller, 112 min., režie: Michael Cuesta, hrají: Michael Keaton, Dylan O'Brien, Taylor Kitsch, Scott Adkins a další.

Který je ten pravý?

Video

Trailer k filmu Který je ten pravý

Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do rodného města, aby si utřídila myšlenky a začala znovu. Život přece začíná po čtyřicítce a nemůže existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkami! Jenže s tím návratem do normálu to nebude snadné: na oslavě potkala Alice tři mladíky, s jedním z nich strávila noc a všem nabídla, že u ní mohou chvíli bydlet. V domě má teď velkou rodinu a také nebezpečně se rozvíjející romantický vztah. A pak se ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem v ruce...

Který je ten pravý?, USA 2017, romantická komedie, 97 min., režie: Hallie Meyersová Shyerová, hrají: Reese Witherspoonová, Michael Sheen, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Candice a další.

Víno nás spojuje

Video

Trailer k filmu Víno nás spojuje

Jean už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně onemocní, a tak se musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí spolu se svými sourozenci Juliettou a Jéremym domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem.

Víno nás spojuje, Francie 2017, drama, 113 min., režie: Cédric Klapisch, hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot a další.