„Rozdíl mezi mou představou před zkouškami a naší novou inscenaci bych nazvala: to je realita. Když jsem původně měla představu, že Krysařova píšťala bude zpomaleně lítat vzduchem, nebo že se herci vyskytnou na jevišti bez přichodu, tak i já snílek jsem nakonec pochopila, že na jevišti stále platí zákony gravitace a fyziky. Zato jsem dostala nové nápady, s kterými jsem vůbec nepočítala. Zkoušení je prostě živý organismus,“ řekla k obnovené premiéře, o kterou byl mezi diváky velký zájem, režisérka Mirjam Landa.

V novém nastudování hraje Krysaře Přemysl Pálek, v roli Osudu alternují Robert Jašków a David Suchařípa, v roli Ágnes Marie Křížová a Kateřina Šildová, Štěpána ztvární Milan Peroutka a Roman Tomeš.

Z muzikálu Krysař

FOTO: Divadlo Kalich

Premiéra muzikálu Krysař proběhla před více než dvaceti lety. Mirjam Landa k tomu říká: „Vzpomínám na první inscenování Krysaře v divadle Ta Fantastika. Tenkrát jsem

o divadle neměla ani páru. Všechno vznikalo citem a ukázalo se, že to bylo dobře. Pak jsem uvedla inscenaci v Bratislavě a v Prešově. To už jsem se učila divadelní hantýrku. Velkou událostí byl Krysař v rakouském Klagenfurtu, kde jsme si s Danem vyzkoušeli i roli producenta. Úspěch byl velký, nakonec jsme měli plné divadlo, ale blbě jsme si to spočítali a finančně v tom dost zahučeli. Nicméně zkušenost to byla krásná. Poslední zásadní vzpomínka patří první inscenaci Krysaře v Divadle Kalich. Tam jsem asi ukončila své soukromé divadelní studium.“

Daniel Landa a Mirjam Landa na čtvrteční předpremiéře.

FOTO: Divadlo Kalich

Po čtvrteční obnovené předpremiéře a páteční slavnostní premiéře se Krysař zase bude v Divadle Kalich hrát 22. až 24. září.