Americký tvůrce se na Lido vrací pravidelně a vyvolává protichůdné a silné reakce. Před jedenácti lety publikum vybučelo jeho new age romanci Fontána s jeho tehdejší partnerkou Rachel Weiszovou. O dva roky později Aronofsky získal Zlatého lva za drama Wrestler.

Po projekci novinky s jeho nynější partnerkou Jennifer Lawrencovou někteří novináři v Benátkách zase bučeli. Horor o mladé ženě, který režisér popsal jako horečnatý sen, si ovšem vysloužil i pětihvězdičkové recenze. Reakce kritiků se pohybují od „je to film o všem a o ničem“ (americký Variety) po nadšení z „šíleného, ohromujícího, burácejícího filmu“, který je „chorý vtip, naléhavé varování i řev do propasti“ (napsal britský Telegraph).

Zleva režisér Darren Aronofsky a herci Michelle Pfeifferová, Jennifer Lawrencová a Javier Bardem na festivalu v Benátkách

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

Sugestivně natočená noční můra manželky slavného spisovatele se celá odehrává v domě, který ona renovuje a kde on trpí tvůrčím blokem. Do života páru záhy vpadnou nezvaní hosté a začnou hrdinčinu představu o domácím ráji ničit, v druhé polovině dost brutálně. „Film začíná realisticky, až invaze lidstva s sebou přinese i nepřirozené věci a barvy,“ podotkl režisér na tiskové konferenci.

„Už víme, že i to, co se děje v Číně, má na náš život vliv. My se ale pořád zajímáme hlavně o půtky se svými sousedy. Proto se film odehrává v domě. Možná vám nevadí, když někdo vyhazuje odpadky na ulici, ovšem každý se může ztotožnit se strachem, že mu někdo dělá doma nepořádek,“ řekl filmař a také environmentalista Aronofsky.

Přesné významy své alegorie nechává na obecenstvu. „Ale naše kódové jméno matky! znělo Den šestý,“ napověděl tvůrce, který později zmínil, že ve filmu najdeme i kritiku lidské nenasytnosti.

Filmy vznikají dlouho

Na rozdíl od jeho předchozích snímků, mezi něž patří Requiem za sen či Černá labuť, novinka vznikla velmi rychle. „Mé filmy se většinou rodí dlouho, deset, dvanáct let. Tady jsem první verzi scénáře napsal za pět dní,“ prozradil Aronofsky s tím, že se inspiroval vším, co se nyní děje ve světě. „Chtěl jsem svou převážně naštvanou reakci soustředit do jedné silné emoce.“

Tvůrci ovšem nehodlali publiku vlastní pocity nutit, matka! proto neobsahuje žádnou hudbu. „Postava Jennifer se nikdy necítí bezpečně, stále zjišťuje, co se kolem ní děje. A my jsme chtěli diváky co nejvíc přiblížit matčině pohledu,“ vysvětlil režisér.

Herečka Jennifer Lawrencová matku označila za nejtěžší roli své kariéry. „Musela jsem kvůli ní objevit tu stránku sama sebe, s níž jsem ještě nepřišla moc do styku,“ uvedla oscarová hvězda.

Čeští diváci si budou moct své významy v matce! najít od 19. října. Zda film získá v Benátkách nějakou cenu, budeme vědět už v sobotu večer.