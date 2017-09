Uhrančivý mladík Ben Clementine působí jako bizarní reinkarnace Niny Simone v mužském těle. Jeho výraz je chvílemi nazlobený, chvílemi rozechvělý a sametový. Kritiky si získal už debutem – za první desku At Least For Now dostal britskou cenu Mercury.

První skladbou z novinky I Tell a Fly je song Phantom Of Aleppoville. K desce zpěvák ohlásil i turné po Velké Británii, Evropě a USA, kde vystoupí v newyorské Carnegie Hall.

Benjamin Clementine

FOTO: Colours of Ostrava

„Napadlo mě, že jsem vetřelec. Jsem tulák. Na většině míst, kam jsem se dostal, jsem se od ostatních lišil. Tak jsem začal přemýšlet o dvojici ptáků, kteří se milují. Jeden se bojí jít vpřed a druhý riskuje, aby viděl, co se stane,” říká Benjamin o písničce Phantom Of Aleppoville.

Deska vychází z hudby impresionistů, jako je Erik Satie, kterého Benjamin miluje, ale také z jazzu, soulu a elektroniky, konkrétně jde třeba o hudbu japonského elektronického průkopníka Isao Tomity.

„I Tell A Fly je zvláštní, emotivní a fascinující deska, která se zabývá tématy dneška, ale také tématy, která nikdy nezmizí,” tvrdí Ben. „Putujeme světem, můj pradědeček se toulal, a to je ten důvod, proč jsem tady. Stejným poutníkem byl váš pradědeček, a to je ten důvod, proč jste tady vy. Jsem vetřelec, vy jste vetřelec. A tak to je.”