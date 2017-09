„Příběh sám je fabule, ale člověk nemůže psát to, co se ho netýká. Takže přefiltrovaně obsahuje to, co jsem vnímala a co mi přišlo důležité z věcí, které se tady děly,“ řekla šedesátiletá autorka.

Literární cena Knižního klubu od roku 1995 otevírá tuzemským autorům cestu do světa profesionálních spisovatelů. Vítězný rukopis vybrala odborná porota ve složení prozaik Pavel Brycz, prozaička a filmová kritička Tereza Brdečková, prozaička Petra Soukupová, literární historik Pavel Janáček a člen představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů Jiří Seidl. „Výborně napsaný příběh návratu do minulosti s mnoha nečekanými zvraty, kdy žádná z postav není na konci tím, čím se zdála na začátku,“ zdůvodnila rozhodnutí Brdečková.

Autorka ve své knížce vrací čtenáře do roku 2001, kdy hlavní hrdina Ivan přijíždí z emigrace do Čech. Ne však, aby se vrátil, ale aby překvapil svou matku a ve starém bytě oslavil její osmdesátiny. Ivan povolá Ludvíka, aby naladil matce klavír, jako to dělával kdysi. Vyhledá svou dětskou lásku Alici a oba chvíli předstírají, že je možné vrátit čas. Minulost ale nejde zkopírovat a přesadit do současnosti. Stejně jako ji nelze vytěsnit, utéct před ní na druhý konec světa nebo kamsi hluboko do svého nitra.

Pražská rodačka Anna Vovsová vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU, v letech 1982 až 1988 pobývala ve Francii, od roku 1988 průběžně pracovala na filmových a televizních scénářích. Působí rovněž jako pedagožka a překladatelka.