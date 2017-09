Blade Runner 2049 půjde do kin 5. října. Vedle hlavních hvězd, Harrisona Forda a Ryana Goslinga, si ve filmu zahraje také Robin Wrightová, která zažila comeback díky seriálovému hitu House of Cards, nebo Jared Leto, herec a také frontman americké skupiny Thirty Seconds to Mars.

Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

FOTO: Falcon

Děj se odehrává desítky let po prvním dílu, který vznikl v roce 1982, scénář napsali Hampton Fancher a Michael Green. Do budoucna se uvažuje také o prequelech (filmy dějově předcházející originálu).