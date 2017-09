Ringo natočil album s deseti skladbami v Los Angeles a jako obvykle měl spoustu hostů, většinou starých rockerů. Třeba We’re On The Road Again nahrál s Paulem McCartneym, Joem Walshem, Edgarem Winterem a Stevem Lukatherem, Laughable s Peterem Framptonem, Show Me The Way se Stevem Lukatherem a Paulem McCartneym, Speed of Sound se Stevem Lukatherem, Peterem Framptonem a Nathanem Eastem a v King Of the Kingdom si zahráli Dave Stewart a Edgar Winter.

Pro desky Ringo Starra je typická pozitivní atmosféra, bezstarostnost a možná až trochu naivní, průzračná přímočará melodie. Nebývají objevitelské, ale mají silné retro kouzlo. Ringo se jako autor vyjadřuje jednoduchým, srozumitelným, pro někoho staromódním hudebním jazykem a podobně prostě i zpívá.

Deska má obsahovat ještě čtyři bonusové skladby (Back Off Boogaloo, You Can’t Fight Lightning, Photograph a Don’t Pass Me By). Nová verze Back Off Boogaloo vznikla díky velmi staré zapomenuté nahrávce, kterou prý Ringo našel při stěhování.

Další tři bonusy vznikly na Starrově akci 2016 Peace & Love Birthday. Anglo-švédská kapela Alberta Cross tam zahrála song You Can’t Fight Lightning a indie-folkoví Vandaveer písně Photograph a Don’t Pass Me By.