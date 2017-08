Informace přinesly hudební magazíny Billboard, New Musical Express i servery Daily Star či The Sun.

Podle zdroje Daily Star se Beyoncé už setkala s producenty filmu. Adele jí pak vyprávěla, jak vznikla její slavná písnička Skyfall a podotkla, že jí pomohla nastartovat kariéru. Beyoncé ale zatím svou účast ve filmu nepotvrdila.

Premiéra nové bondovky je naplánována na listopad 2019. Nedávno producenti potvrdili, že hlavní role agenta 007 se opět ujme anglický herec Daniel Craig.

Připomeňme, že pro zatím poslední film Spectre (2016) nazpíval titulní písničku Writing’s On The Wall britský zpěvák Sam Smith.

Pro snímek Skyfall (2012) nazpívala stejnojmennou skladbu Adele, pro Quantum of Solace (2008) interpretoval píseň Another Way To Die americký tandem Norah Jones a Jack White.