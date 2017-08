Šest tanečních představení pěti českých souborů mělo dosud téměř padesát repríz a zhlédly je stovky nadšených diváků. ­Pěti­hvězdičkové a čtyřhvězdičkové recenze zase svědčí o výborném kritickém ohlasu, který na Fringe vůbec není samozřejmostí. I letos je jedno z představení, The Narrator od Spitfire Company, nominováno na hlavní festivalovou cenu Total Theatre Award.

Czech Showcase je součástí několikaměsíční sezóny české kultury ve Skotsku organizované Českým centrem Londýn. Po Edinburghu se tak české umění přesune například do Glasgowa, kde na podzim proběhnou v rámci festivalu Sonica kromě fotografických výstav umělecké instalace kombinující světlo, zvuk a architekturu a jazzové koncerty.

Fringe trvá celý měsíc. Během té doby se na festivalu vystřídá zhruba milión diváků. Letošní Czech Showcase má poprvé všechna představení pod jednou střechou v krásném prostoru Zoo Venues, který se tradičně zaměřuje na tanec a pohybové divadlo. Sál s kapacitou 200 lidí pokaždé hravě zaplnil Cirk La Putyka, který se na festival vrátil s diváckým hitem Batacchio, jenž Fringe Review popisuje jako „elegantní a zábavný, s několika půvabnými výstřednostmi. Strhující show!“.

Cirk La Putyka – Batacchio

FOTO: Jan Hromadko

Divácký i kritický ohlas zaznamenala také Lenka Vagnerová Company, jejíž Gossip měl jedenáct repríz během dvanácti dní. Spitfire Company přijel hned se dvěma projekty: představení One Step Before the Fall, oceněné Herald Angel v roce 2013, se vrací na festival již podruhé a novinka The Narrator byla nominována na nejprestižnější cenu festival Total Theatre Award.

Pochvala v Guardianu

The Narrator zaznamenal také vynikající kritický ohlas včetně pochvalné recenze v Guardianu, v níž kritik Luke Jennings vyzdvihl strhující výkon Cécile da Costy a charakterizuje představení jako „drásavé, ale se schopností zůstat na hraně a celistvé“.

Vůbec poprvé se na Fringe ukázal soubor 420PEOPLE s choreografií Wind Up. Jeho umělecký ředitel Václav Kuneš k tomu uvedl: „Edinburgh Festival Fringe byl pro nás tento rok velmi příjemným, intenzivním a obohacujícím zážitkem. Velmi nás potěšila divácká návštěvnost i ohlasy odborníků z divadelní a taneční oblasti. Festivalu předcházela naše intenzivní několikaměsíční příprava a musím říct, že se vyplatila.“